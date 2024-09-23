稱港要有「蒸魚精神」做世一　資深銀行家陳子政：唔好搞咁多嘢

本港國際金融中心地位近年備受挑戰。資深銀行家兼東亞銀行高級顧問陳子政表示，在目前地緣政治下，香港「不可能重拾昔日IPO光揮」，認為本港過去地位「唔係靠食老本辦幾個盛事Roadshow就會返嚟」。他更用「蒸魚精神」，指香港應做全世界「最叻嘅一瓣」，不要做這樣多事情。他又希望有識之士明白，「不如講少啲，拉少啲人」，才能扭轉香港國際金融中心形象受損的乾坤。

陳子政在《信報》訪問中用「蒸魚精神」形容香港應該簡簡單單，做自己的「世一」。他說：「全世界無一個地方蒸魚夠香港蒸得好，無論深圳、珠海或其他內地城市，東南亞更不用說，無一個地方蒸得叻過香港，中外食客一試難忘。我哋(香港)精神應該要好似『蒸魚』咁，做全世界最叻嘅一瓣，簡簡單單，唔好搞咁多嘢。」

對於政府積極對外說好香港故事，陳子政直指效果事倍功半，因為香港「做乜嘢都會畀地緣政治影響冚晒」，又指在目前失調的氛圍下，與其催谷說好香港故事，他希望有識之士明白「不如講少啲，拉少啲人」，才能扭轉香港國際金融中心形象受損的乾坤。

現如「涼瓜炒牛肉」盼苦盡甘來

他強調不是想危言聳聽「把香港描繪成漆黑一片」，而是緊張香港的前景，認為香港目前要破局必須有除舊創新的思維，不可以再食老本，要有「蒸魚精神」。他又用「涼瓜炒牛肉」來形容香港現況，指香港再不是「鮑參翅肚」，但涼瓜清熱有益，希望香港可以苦盡甘來。