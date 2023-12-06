穆迪下調香港評級展望至「負面」 港府：與內地聯繫是香港長遠發展的優勢

國際評級機構穆迪調低香港的信用評級展望，由「穩定」降至「負面」。當局今日(6日)回應指，不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在的負面影響為由，而將香港信用評級展望調低至『負面』的決定；又指與內地聯繫是香港長遠發展的優勢，形容「香港的優勢在過去經歷不少考驗後，仍然得以保持，將來亦然。」

當局指，香港的境外地企業數目保持在約9,000間的穩定水平，而在今年1月，香港銀行體系的存款總額達到約2萬億美元，比《國安法》實施前增長了約10%；同時香港是亞洲綠色和可持續金融樞紐，去年綠色和可持續債務的發行總額超過800億美元，較2021年增長40%以上；而在今年9月底，香港所管理的私募資本超過2,100億美元，位居亞洲第二，僅次於內地。