穆迪下調香港評級展望至「負面」 港府：與內地聯繫是香港長遠發展的優勢

國際評級機構穆迪調低香港的信用評級展望，由「穩定」降至「負面」。當局今日(6日)回應指，不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在的負面影響為由，而將香港信用評級展望調低至『負面』的決定；又指與內地聯繫是香港長遠發展的優勢，形容「香港的優勢在過去經歷不少考驗後，仍然得以保持，將來亦然。」
當局指，香港的境外地企業數目保持在約9,000間的穩定水平，而在今年1月，香港銀行體系的存款總額達到約2萬億美元，比《國安法》實施前增長了約10%；同時香港是亞洲綠色和可持續金融樞紐，去年綠色和可持續債務的發行總額超過800億美元，較2021年增長40%以上；而在今年9月底，香港所管理的私募資本超過2,100億美元，位居亞洲第二，僅次於內地。
銀行體系存款總額比增10%
政府又指，穆迪對特區的高度自治、政府和司法機構、《香港國安法》的實施和完善選舉制度等，作出了不公的指責，當局指出，中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。當局續指，與穆迪的評論相反，《國安法》實施終止2019年混亂局面和嚴重暴力事件，恢復了香港的穩定並增強了外界對香港的信心，能夠迅速恢復正常運作並重回發展的正軌。