穆迪傳關閉風險管理部門旗下中國業務 裁員百人

穆迪傳已關閉風險管理部中國業務裁員百人。（網上圖片）

外電引述知情人士報道，評級機構穆迪（Moody’s Corp）已關閉旗下風險管理部門的中國業務，並裁員約100人。《彭博社》報道，穆迪旗下主要從事提供金融資訊和分析工具的穆迪分析（Moody’s Analytics），在考慮營運效率及盈利能力等因素後，已經關閉位於北京、上海及深圳的辦公室。信貸評級業務則會繼續。

穆迪發言人回應稱，穆迪正採取措施使全球員工人力與當前和預期的經濟狀況保持一致。穆迪繼續維持在中國的業務，以中國持續增長及本地市場進一步發展作出貢獻。

較早前，美資金融研究機構晨星（Morningstar）重組中國內地業務，並會大幅縮減駐深圳職位。晨星主要裁減駐深圳的全球支援團隊，涉及人數估計約數百名，擬將相關職位重新調配其他辦公室，包括孟買、馬德里、多倫多以至公司總部芝加哥，重組後的深圳辦公室只會集中處理中國本土市場業務。

Morningstar較早前已削內地數百職位

報道又引述晨星行政總裁 Kunal Kapoor內部文件指，在日益複雜的營商環境下，集團必須重組，並重申看重中國市場潛力，會尋找新策略捕捉增長，預計整項重組須時約12個月，而確保從內地收集的數據會留在本土。

晨星於2003年進入內地，在深圳、上海設有辦公室，涉及技術、分析和研究人員。