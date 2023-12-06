穆迪降香港評級至負面 憂政治及經濟決策自主權削弱

國際評級機構穆迪繼昨日將中國評級展望降至「負面」後，今日亦將香港及澳門的評級展望從「穩定」調整為「負面」，同時確認香港長期發行人和高級無抵押評級為Aa3；澳門外幣發行人評級亦維持 Aa3。

香港評級｜受累中港政經緊密聯繫

穆迪指，展望轉為負面反映香港在「一國兩制」下，與內地之間有緊密的政治、制度、經濟和金融聯繫，兩地之間有緊密的貿易聯繫，香港銀行體系亦為內地資金走出去的渠道，因此對中國展望負面的時候，亦意味對香港展望負面。