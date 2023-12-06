穆迪降香港評級至負面 憂政治及經濟決策自主權削弱

國際評級機構穆迪繼昨日將中國評級展望降至「負面」後，今日亦將香港及澳門的評級展望從「穩定」調整為「負面」，同時確認香港長期發行人和高級無抵押評級為Aa3；澳門外幣發行人評級亦維持 Aa3。
香港評級｜受累中港政經緊密聯繫
穆迪指，展望轉為負面反映香港在「一國兩制」下，與內地之間有緊密的政治、制度、經濟和金融聯繫，兩地之間有緊密的貿易聯繫，香港銀行體系亦為內地資金走出去的渠道，因此對中國展望負面的時候，亦意味對香港展望負面。
穆迪又表示，香港目前Aa3的評級仍較內地高1級，主要由於香港經濟富裕且具競爭力、財政狀況良好以緩衝外部衝擊，亦有良好的貨幣及財政政策紀錄，而香港財政儲備為應對經濟衝擊的關鍵，惟目前正隨經濟收縮及隨之而來的寬鬆政策而下降。不過該行指，如果香港經濟和財政實力或經濟政策有效性未有發生重大變化，在可見將來，香港與中國的評級差距仍會繼續。
香港評級｜長遠削港對國際吸引力
不過穆迪又指，隨著香港政治及司法機構的自治權有減弱跡象，尤其在2020年實施國安法，以及香港選舉制度出現變化，特區政府的政治、制度和經濟決策自主權，已逐步受侵蝕(erosion)，長遠看或會削弱香港對國際公司的吸引力。不過穆迪指，現階段以及可見將來，港府長久以來建立的經濟、法律、商業及稅收框架仍未改變。