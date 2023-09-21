熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-09-21 17:17:20

積極外闖｜富途拓日本 旗下moomoo開通證券交易

分享：
積極外闖｜富途拓日本 旗下moomoo開通證券交易

富途控股海外獨立品牌moomoo於日本市場開展證券交易業務。

富途控股宣布，其海外獨立品牌moomoo於日本市場開展證券交易業務，日本個人投資者可以通過moomoo開通美股特别帳戶、美股普通帳戶，並直接進行美股交易。

集團指，moomoo證券(日本)持有「I類金融工具業務」、「II類金融工具業務」、「投資諮詢業務」及「投資管理業務」相關資格的獨立金融主體，去年10月應用程式在日本市場上線，。與日本帳戶數排名前5名的線上券商企業相比，moomoo是目前日本線上券商中佣金最低的公司。同時，moomoo亦是日本支持最多可交易股票數量的線上券商——約7,000股可供交易美股，數量比位列第二名的企業高出近30%

Ad Block

富途外闖｜全球用戶逾2千萬

2018年，moomoo於矽谷成立，並先後登陸新加坡、澳洲、日本、馬來西亞和加拿大市場，目前，moomoo及其姊妹品牌已為全球200多個國家和地區、超過2,000萬用戶提供服務。

moomoo日本社長伊澤表示，日本個人投資者、尤其是年輕人群體，開始愈來愈多的涉足股市。同時，由於年輕投資者更看好海外股票，為科技券商在日本的發展提供了想像力。同樣，moomoo也在市場升浪中獲取了更多日本用戶的信任。在moo社區，日本日均發表互動量在今年二季度按季增長了330%moomoo的投教內容於日本的整體課堂活躍度也按季提升了142.27%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受