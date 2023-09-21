積極外闖｜富途拓日本 旗下moomoo開通證券交易

集團指，moomoo證券(日本)持有「I類金融工具業務」、「II類金融工具業務」、「投資諮詢業務」及「投資管理業務」相關資格的獨立金融主體，去年10月應用程式在日本市場上線，。與日本帳戶數排名前5名的線上券商企業相比，moomoo是目前日本線上券商中佣金最低的公司。同時，moomoo亦是日本支持最多可交易股票數量的線上券商——約7,000股可供交易美股，數量比位列第二名的企業高出近30%。

富途外闖｜全球用戶逾 2 千萬

2018年，moomoo於矽谷成立，並先後登陸新加坡、澳洲、日本、馬來西亞和加拿大市場，目前，moomoo及其姊妹品牌已為全球200多個國家和地區、超過2,000萬用戶提供服務。

moomoo日本社長伊澤表示，日本個人投資者、尤其是年輕人群體，開始愈來愈多的涉足股市。同時，由於年輕投資者更看好海外股票，為科技券商在日本的發展提供了想像力。同樣，moomoo也在市場升浪中獲取了更多日本用戶的信任。在moo社區，日本日均發表互動量在今年二季度按季增長了330%，moomoo的投教內容於日本的整體課堂活躍度也按季提升了142.27%。