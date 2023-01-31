積極復常｜今年增聘3千人 國泰重建業務 冀再登世一

走過3年新冠肺炎疫情之路後，中港正式步向復常，疫下業務首當其衝的國泰航空(293)揚言不但要重返疫情前，還要更勝疫情前。國泰新任行政總裁林紹波表示，冀在2025年達到重建集團的首個里程碑，以迎接機場第三跑運作，並冀可重奪Skytrax百大航空排名的首位。他指集團在今年底前會增聘3,000人，並會將香港實力擴展至大灣區，又透露機管局興建的多式聯運中轉客運大樓將在今年中運作，屆時內地旅客可經港珠澳大橋並毋須入境，直達香港機場禁區。

對於未來願景，林紹波指會專注四大業務及三大主題。四業務包括國泰航空、香港快運、國泰貨運及在近年新定位的國泰時尚生活，後者牽涉購物、假期、飲食及信用卡等範疇。至於三大主題包括擴展至大灣區、數碼化及可持續發展。

稱會盡快向政府償還優先股

林紹波指，會有內部指標衡量集團重建的進度，當中最重要是顧客及員工對品牌會否引以為傲，並會參考Skytrax的排名，「疫情中好多航空排名都唔可以作準，去年上半年國泰客運運力只有1%至2%，好多客都無機會投我哋票，希望今年開始排名會作為參考，當然亦希望做到全世界第一。」國泰在Skytrax 2022年百大航空中排名中，由第6位跌至16位。

除了重建業務，國泰亦擬重建財務。林紹波指會「盡快」、「愈快愈好」連本帶利贖回及償還向政府發行的優先股及債務，惟目前未有時間表。國泰於2020年8月向港府發行195億元優先股，按集團去年中期年報，截至去年8月12日止累計優先股的股息欠款約11.97億元。

