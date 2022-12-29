積極拓展｜歷來最大規模收購 領展首攻星洲 125億買商場

近年積極拓展海外市場的領展房地產投資信託基金(823)，昨收市後公布首度進軍新加坡，擬斥21.61億新加坡元(約124.9億港元)向Mercatus Co-operative Limited(Mercatus)收購當地兩個市郊零售資產項目，行政總裁王國龍更稱，是集團歷來最大規模收購計劃，冀藉此加強區內拓展業務的能力。

兩個項目分別為裕廊坊(Jurong Point)及Swing [email protected] Plaza，並已接近全部租出，截至今年10月年度化淨物業收入1.06億坡元，入門收益率4.9%。另外，領展同時與Mercatus就零售商場宏茂橋城(AMK Hub)簽訂10年資產及物業管理服務協議，該商場未來續由Mercatus持有，並將轉由領展負責管理。

物業估值有6.1%折讓

王國龍透露，是次為集團歷來最大宗收購，目前正尋找合資夥伴共同發展，冀明年3月交易完成交易前落實，暫未能透露詳情。對於上月於業績會時曾指未來收購會更小心審慎，但距今僅逾一個月即落實交易，王國龍稱，已留意新加坡一段時間，「一直未能買到入標項目，亦有賣家企得很硬」，直至近期雙方商議滿意估值折讓。今次收購價相對於物業估值有約6.1%折讓，而有關資產擁有高租用率及穩定租金收入的大型市郊零售項目一直絕少在市場上出售，交易完成後，領展將成為新加坡十大零售資產業主之一。

