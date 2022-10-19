積極買貨｜北水提速 本月流入254億

港股在萬七關樓下掙扎之際，北水卻密密掃貨！港股通連續4個交易日淨買額高逾50億元，昨錄51.3億元，累計本月7個交易日已合共淨流入約254億元，已為9月全月淨買額349億元的73%。

昨日港股通吸資額中，上海佔18.7億元，深圳佔32.6億元。科技股及體育用品股成買貨目標，騰訊控股(700)昨淨買額8.8億元，美團(3690)錄8.56億元淨買額，兩股昨齊漲2.9%。至於昨日一度捱沽的李寧(2331)亦有內地投資者撈貨，全日淨買額1.2億元，股價昨由一度大跌6.7%，至收市倒升1.9%，至56.6元；另外安踏體育(2020)亦有近4.8億元淨買額，惟股價昨曾創兩年低，收市跌3.6%，至78.8元。

