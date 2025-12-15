積金局：今年強積金平均淨回報為16% 料未來5年行政費最多減至0.2%

「積金易」平台的上台安排進入最後階段，積金局主席劉麥嘉軒於出席記者會時表示，強積金基金加入「積金易」後行政費減至37點子，其中減幅最大達六成。隨著數碼使用率和營運的效率上升，劉麥嘉軒有信心「積金易」未來的收費將持續下調。
其中2026至2027財政年將降至30點子以下，並在未來5年內降至20至25點子，較原訂10年時間的目標縮短一倍。劉麥嘉軒指出，相比之前平均58點子的行政費，降低38點子意味淨投資回報相應提高，經過40年供款及投資滾存，退休時所累積的強積金將額外增加10%。
劉麥嘉軒又分享，目前已有11個強積金受託人、23萬個僱主帳戶、740萬個計劃成員帳戶加入「積金易」。平台至今已處理超過300萬宗行政指示。目前餘下一名受託人為滙豐，旗下共有4個計劃將分別於本月底及下月加入平台，而建築及飲食行業計劃，將在明年3月及4月加入。
同時積金局亦公布，今年強積金平均淨回報為16%，其中股票基金、混合資產基金及債券基金的平均淨回報，分別是25%、16.3%與5.6%；而俗稱「懶人基金」的預設投資策略旗下核心累積基金，年初至今亦錄13.6%淨回報。劉麥嘉軒表示，強積金成立25年，其中有17年錄得淨回報，年率化淨回報率4%。