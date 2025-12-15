積金局：今年強積金平均淨回報為16% 料未來5年行政費最多減至0.2%

積金局主席劉麥嘉軒預料，積金易收費2026至2027財政年將降至30點子以下，並在未來5年內降至20至25點子。

「積金易」平台的上台安排進入最後階段，積金局主席劉麥嘉軒於出席記者會時表示，強積金基金加入「積金易」後行政費減至37點子，其中減幅最大達六成。隨著數碼使用率和營運的效率上升，劉麥嘉軒有信心「積金易」未來的收費將持續下調。

其中2026至2027財政年將降至30點子以下，並在未來5年內降至20至25點子，較原訂10年時間的目標縮短一倍。劉麥嘉軒指出，相比之前平均58點子的行政費，降低38點子意味淨投資回報相應提高，經過40年供款及投資滾存，退休時所累積的強積金將額外增加10%。