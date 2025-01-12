積金局：去年MPF平均淨回報8.6% 股票基金15.3%

積金局主席劉麥嘉軒於積金局網誌表示，根據強積金(MPF)受託人所提交並經積金局核實的資料，強積金的總資產淨值於去年底升至近1.3萬億元，全年整體平均淨回報達8.6%。另外，股票基金及混合資產基金全年平均淨回報分別錄15.3%及7.3%；「預設投資策略」的核心累積基金全年平均淨回報9.3%。

她又指，留意到坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，惟強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。