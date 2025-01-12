積金局：去年MPF平均淨回報8.6% 股票基金15.3%

積金局主席劉麥嘉軒於積金局網誌表示，根據強積金(MPF)受託人所提交並經積金局核實的資料，強積金的總資產淨值於去年底升至近1.3萬億元，全年整體平均淨回報達8.6%。另外，股票基金及混合資產基金全年平均淨回報分別錄15.3%及7.3%；「預設投資策略」的核心累積基金全年平均淨回報9.3%。
她又指，留意到坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，惟強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。
宜分散投資應對市場波動
麥嘉軒認為，強積金整體在去年投資表現理想，但計劃成員亦要留意投資市場仍存在多項不確定因素，例如環球主要中央銀行的減息步伐、地緣政治變化、貿易摩擦升溫等，「無人能準確預測未來市場走向，所以大家應更著重分散強積金投資以應對市場波動所帶來的風險和影響。」至於沒有時間打理強積金的打工仔女，可考慮表現亮麗的「預設投資策略」(DIS)。
ITCIS資產淨值2200億
她又指，積金局一直審視和優化強積金投資的規管，並進一步擴大准許投資資產類別的範圍。當中包括擴大強積金基金可投資於上市房地產投資信託基金(REIT)的範圍；以及持續鼓勵強積金基金使用開支較低的緊貼指數集體投資計劃(ITCIS)，以進一步降低收費。截至2024年9月，強積金基金投資於ITCIS的資產淨值達2,200億元，佔強積金總資產淨值超過16%。