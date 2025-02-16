積金易下月迎第二階段 積金局引入改善措施

電子強積金帳戶平台「積金易」去年6月啟用，按時間表，下月5日至7月將進行第二階段「上線」。積金局主席劉麥嘉軒於積金局網誌上指，今年是「積金易」平台極為關鍵一年，在「積金易」運作的首階段至今，透過「積金易」處理的近20萬宗交易指示中，有三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資組合等。當中提交供款資料及更改投資組合這兩項行政指示更有八成的數碼使用率，首階段的數碼化轉型情況令人鼓舞。

她又表示，為了部署即將展開的第二階段「上線」工作，「積金易」團隊參考了先前的經驗和掌握用戶回饋後，引入以下全方位的改善措施。

承辦商增聘六成人手加強營運效率

當中包括：檢視平台介面設計和指示，使其更加清晰順暢；承辦商提升熱線及服務中心回應用戶查詢及求助個案的速度，並增設專門處理強積金供款的查詢熱線，同時今年內會逐步增聘六成人手加強「積金易」營運效率和質素；承辦商已增強專為僱主和負責處理強積金行政工作人員的培訓，為所有即將加入平台的強積金計劃下的僱主和有關人員提供培訓課程；承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的3個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下12間電訊公司門市、並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」。