積金易平台｜eMPF是甚麼？一文了解積金易推出日期及優點 (持續更新)

積金易平台eMPF｜甚麼是積金易？

強積金(MPF)計劃自2000年起實行，現約有450萬計劃成員、約1,000萬個帳戶分散在27個強積金計劃中，由13名受託人自行或經由第三方管理。在每年約3,000萬宗強積金行政交易中，超過65%是以紙張進行，加上缺乏具統一標準的行政平台，導致強積金制度的行政成本較高。

其後香港政府計劃開發積金易平台（eMPF），積金局主席劉麥嘉軒表示，每次轉移工作需時5日至8日完成，且帳號轉移規模龐大，涉及12個受託人、24個強積金計劃，共34萬名僱主470萬名計劃成員；近1,100萬個帳號，總資產值逾1萬億元。