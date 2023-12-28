積金易平台｜eMPF是甚麼？一文了解積金易推出日期及優點 (持續更新)

香港打工仔總有一個強積金戶口，但目前各個強積金受託人資訊互不相通，管理起來亦不太方便。積金局此前表示，將推出「積金易eMPF」電子平台，讓一眾打工仔7x24均能在網上和手機應用程式，以實時、安全和無紙化方式查閱帳戶資料等，方便整合帳戶。積金局指，平台已完成軟件開發，預計2025年內完成全部轉移工作。
積金易平台eMPF｜甚麼是積金易？
強積金(MPF)計劃自2000年起實行，現約有450萬計劃成員、約1,000萬個帳戶分散在27個強積金計劃中，由13名受託人自行或經由第三方管理。在每年約3,000萬宗強積金行政交易中，超過65%是以紙張進行，加上缺乏具統一標準的行政平台，導致強積金制度的行政成本較高。
其後香港政府計劃開發積金易平台（eMPF），積金局主席劉麥嘉軒表示，每次轉移工作需時5日至8日完成，且帳號轉移規模龐大，涉及12個受託人、24個強積金計劃，共34萬名僱主470萬名計劃成員；近1,100萬個帳號，總資產值逾1萬億元。
積金易平台eMPF｜推出日期
積金局表示，「積金易eMPF」已完成軟件開發，現正進行系統整合、負載及安全測試，計劃於2024年第二季開始轉移強積金帳號至平台，並預計2025年內完成全部轉移工作，平台全面運作。目前初步時間表如下：
- 2021年：立法會通過《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，為平台的運作提供法律基礎、成立積金易平台有限公司、開展開發積金易平台工作
- 2022年：開展積金易平台數據中心與設施的運作、完成積金易服務中心選址
- 2023年第三季：平台軟件開發已大致完成 硬件及營運籌備工作進行中
- 2023年第四季：將系統整合，並進行使用、負載及安全等測試
- 2024年第二季：將強積金帳戶資料按序分批過渡至平台
- 2025年之後：平台完成所有過渡工作，並全面投入運作
積金易平台eMPF｜行政及手續費用
積金局表示，預期平台運作首兩年的平均強積金行政費可下跌約30%。以首兩年過渡期建議收取約30至40個基點平台費計算，收費隨後亦會繼續穩步下調至運作10年後的約20至25個基點，較目前的平均行政費減少超過一半，預期平台運作首10年內累計為計劃成員合共節省300億至400億元成本。
積金易平台eMPF｜4大優點
積金局指，「積金易eMPF」平台為僱員、僱主、業界和積金局「四方」創造「更快」、「更易」、「更好」及「更平」的4大好處：
- 更快︰縮短為新僱員參加強積金計劃的時間、快速進行電子供款
- 更易︰為僱員提供多個強積金計劃選擇、支援24/7支付，更多供款形式
- 更好︰減少因出錯違規而被罰附加費的機會
- 更平︰開放強積金系統，促進公平公開競爭環境，降低收費、推動強積金無紙化，減少所需費用
積金易平台eMPF｜使用方法
積金局暫未有公布使用方法，推出後將更新詳情。
積金易平台eMPF｜現時強積金MPF概況
現時強積金MPF計劃中，共有14個受託人、12個計劃行政平台、30個計劃、逾440個基金、1,000萬戶口(包括420萬個供款戶口及580個個人戶口)、430萬計劃成員。
而以往14個受託人，均有各自的行政平台去處理強積金申請，當中可交予受託人公司自行處理、外判給相關公司或外判給第三方去處理。