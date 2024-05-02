香港打工仔總有一個強積金戶口，但目前各個強積金受託人資訊互不相通，管理起來亦不太方便。積金局此前表示，將推出「積金易eMPF」電子平台，讓一眾打工仔7x24均能在網上和手機應用程式，以實時、安全和無紙化方式查閱帳戶資料等，方便整合帳戶。積金局指，平台已完成軟件開發，預計今年6月26日正式運作。

而積金局宣布，萬通信託及中人壽最先加入「積金易」平台。當局指，萬通信託的成員及僱主可透過手機、電腦等註冊，利用身份證、智方便驗證開戶，6月26起，會陸續停止接受服務指示，並由「積金易」平台處理；僱主需於7月10日或之前，於「積金易」平台供款，其他計劃公司將繼續用現有方法。

至於中人壽方面，7月12日起，成員及僱主可透過手機、電腦等註冊，利用身份證、智方便驗證開戶；在7月29日起，會陸續停止接受服務指示，並由「積金易」平台處理。由於萬通已實行使用empf，故使用兩間公司的僱主，需於8月12日或之前於「積金易」平台供款，其他計劃公司將繼續用現有方法。

【5月2日更新】