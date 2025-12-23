積金易有份建功！強積金豐收 中港股回報8年高

打工仔的強積金(MPF)今年豐收！強積金研究機構積金評級的數據預期，強積金將以歷史新高姿態開展其25周年紀念，雖然截至上周三止本月MPF回報仍跌0.64%，惟若年末最後一周表現持平，全年投資回報率將達約15.35%，表現位列歷年第六，當中香港及中國股票的年度預期回報或創8年來最佳。
按積金評級估算，全年15.35%的投資回報將成為強積金制度25年來第六佳年度表現，相當於全年投資收益達 2,009億元，即每名成員獲利4.19萬元，創下強積金年度投資收益歷史新高。該行又預測，強積金總資產將於今年底攀升至約1.535萬億元的歷史高位，相當於每名成員平均帳戶結餘達32.03萬元，較今年初增長約5.09萬元。
歐洲股票回報22% 12年高
該行估計，今年中港股票基金回報或高達29.96%，創2017年以來最佳表現。另外，今年股票基金稱霸強積金回報榜，歐洲股票、亞洲股票、混合資產(81%至100%股票)及日本股票基金回報均高逾兩成，當中歐洲股票預計回報22.83%排第二，並創2013年以來12年來最高。
相反，貨幣基金全面跑輸，保守貨幣市場基金升2.2%表現最差，保證基金、港元基金及人民幣及港元基金全年升幅均不足半成。
開支比率有紀錄最低
積金評級主席叢川普指，回顧強積金制度25年來，從未實現單年度2,000億元投資收益。此項紀錄既建基於強勁投資回報，亦受惠於「積金易」平台推動的費用減省，帶來成本節省。該行又指，目前強積金系統整體基金開支比率估算為1.35%，為有紀錄來最低。叢川普又表示，當全球目光聚焦AI與「科技七巨頭」之際，香港及中國股票實為強積金卓越投資表現的根基。