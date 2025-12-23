積金易有份建功！強積金豐收 中港股回報8年高

打工仔的強積金(MPF)今年豐收！強積金研究機構積金評級的數據預期，強積金將以歷史新高姿態開展其25周年紀念，雖然截至上周三止本月MPF回報仍跌0.64%，惟若年末最後一周表現持平，全年投資回報率將達約15.35%，表現位列歷年第六，當中香港及中國股票的年度預期回報或創8年來最佳。

按積金評級估算，全年15.35%的投資回報將成為強積金制度25年來第六佳年度表現，相當於全年投資收益達 2,009億元，即每名成員獲利4.19萬元，創下強積金年度投資收益歷史新高。該行又預測，強積金總資產將於今年底攀升至約1.535萬億元的歷史高位，相當於每名成員平均帳戶結餘達32.03萬元，較今年初增長約5.09萬元。