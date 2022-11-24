積金表現｜強積金11月回報反彈 人均料賺1.53萬

隨著港股低位回升，強積金11月回報亦錄強勁反彈，強積金研究機構積金評級指，截至本月21日，帳面投資收益料為699億元，相等於強積金成員每人帳面平均收益約15,300元，10月虧損約5,900元，今年以來累計帳面虧損則減少至約 2,137億元。

計入強積金供款後，預計本 份強積金成員平均帳戶結餘約為222,700元，按月增約16,200元，將今年以來累計虧損收窄至約35,000元。如市場在本月最後一周能保持平穩，料月底強積金總資產將稍高於1萬億元的重要心理關口，或見1.018萬億元，這是自2020年7月以來首次突破的水平。

香港及中國股票基金在10月跌14.82%後，本月回報率料約為20.2%，創強積金成立以來最佳單月回報，今年以來暫累瀉26.9%。預計本月本地股票基金單月回報較上月反彈35.02%，亦為強積金成立以來的最大單月反彈。另外，債券基金指數本月暫升2.2%，今年以來暫累瀉14%；貨幣市場基金(強積金保守基金)本月暫升0.09%，今年暫揚0.1%。

本地股票基金料有約 20% 回報

積金評級主席叢川普提醒成員不要過分樂觀，他指儘管本地股票基金本月料有約20%回報，並估計這是自強積金推出以來創紀錄的單月回報反彈，卻同時意味著市場繼續在高度波動的環境中運作，可歸因於市場超賣、有積極的政策支持和香港逐步重新開放。他又指，需要關注持續和顯著的市場波動，極端的回報表現再次帶出長線及分散投資的重要性。重申強積金成員應作多元化和長線投資，而非短線市場投機，這才是長遠地創造財富的關鍵。每個強積金計劃均提供預設投資策略(DIS)基金，它們是低收費的現成多元化基金選擇，仍然是強積金成員應考慮的優質投資方案。