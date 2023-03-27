積金表現｜積金評級：MPF本月回報微升 今年增1.6%

積金評級有限公司的報告指，儘管對歐洲和美國銀行業的憂慮影響全球市場，但強積金本月回報預計會輕微上升，截至3月22日，強積金投資回報約為 0.11%，令年初至今的投資回報增加至約1.6%。公司預計3月底強積金總資產約為1.088萬億元(按月增長約1.07%，按季度增長約 3.5%)，相等於469萬名強積金成員，平均帳戶結餘約為23.2萬元，即按月增加約2,500元，按季增加約7,800元。

債券或錄 7 年以來最佳季度回報

另外，報告指3月份的股市下跌被債券升勢所抵銷，債券基金期內上升2.65%，並有望錄得自2016年首季以來的最佳季度回報。

香港專業獨立強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普表示，由於預料本月強積金有輕微增長，強積金有望在年初至今錄得正回報，但由於美國和歐洲銀行體系的持續不明朗因素，加上為平衡通脹和經濟增長預期而加息，都令市場大幅波動。

對於歐美銀行危機，他指歐洲和美國為恢復市場對銀行體系的信心和保護客戶存款而採取了行動，這強調了強大和穩健的退休儲蓄制度的價值和必要性。而按積金局跟據強積金受託人提供的資料，強積金基金投資於瑞信額外一級資本(AT1)債券的佔比「近乎零」，目前的銀行業危機凸顯強積金的穩健。