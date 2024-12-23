積金評級：強積金連賺兩年 今年人均收益2.16萬

強積金研究、觀點及教育機構積金評級表示，強積金經過表現強勁的一年，現截至本月18日的「積金評級所有基金表現指數」計算，估算強積金12月份微跌約0.48%，以致本季至今下跌約3.18%。不過，儘管本月出現投資虧損，強積金仍有望全年上升約9.19%。如能實現這目標，這將是強積金連續第二年錄得正回報，亦將是強積金自2020年以來表現最佳的一年。
以金額計算，估算12月份強積金月初至今投資虧損約101億元，即475萬名強積金成員平均虧損約2,100元，本季至今投資虧損約460億元，即每名成員平均虧損約9,700元。另外，預計今年全年收益1,028億元，即每名成員平均收益約21,600元，而預計強積金總資產將達約1.291萬億元，為強積金推出以來第四高的總資產水平。
特朗普上任 明年存在不確定性
積金評級主席叢川普預計，強積金在今年結束時將與今年年初時一樣，出現單月投資虧損，但全年投資收益有望超過1,000億元，但隨著美國候任總統特朗普明年1月就職典禮的臨近，強積金能否實現這目標仍存在不確定性。他指，貿易保護主義和放鬆管制似乎是候任總統特朗普的「王牌」。雖然這對某些美股行業來說很受歡迎，但也會帶來意想不到後果。成員可能被誘使於強積金投資組合中偏向美國，但多元化投資組合可以減低其不定性。