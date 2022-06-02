穩定回報｜收益率可觀 領展業績後獲券商唱好

領展(823)昨天公布業績，券商普遍認其業務穩健且有靭性，加上收益率可觀，繼續唱好。領展今早股價靠穩，最新報71.1元，微跌0.1元，收益率超過4%。

高盛表示，以現價計算領展提供約4.6%的股息收益率可觀，將目標價上調至85.5元，評級「買入」，屬本港消費復甦投資主題中的首選股，預期當局放寬社交距離措施，市民增加外出用餐的影響將在未來數月浮現。

里昂報告維持領展「跑贏大市」評級，目標價上調至76元。里昂認為領展自2021年4月以來投入260億元收購優質資產，會在未來兩年帶來租金收入增長，而香港的核心零售租賃業務快速復甦，將有助維持租金收入的增長。

花旗預計領展每個基金單位分派可以在2022至2025財年實現4%的複合年增長率，雖然疫情後其來自香港零售的自然增長相對溫和，但由於新收購的貢獻，整體派息增長勢頭將保持在中單位數。該行將領展目標價由89.8元輕微下調至87.2元，評級「買入」。領展仍是該行首選股之一。

滙豐預期領展未來數年每個基金單位分派增加

滙豐認為，領展本港零售業務正逐步復甦，海外投資亦開始見成效，因此看好領展。該行預計，按現有的投資組合推算，領展的每個基金單位分派在2022至2024財年複合年增長率將有4.8%，維持收購將推動每基金單位分派增長，維持評級「買入」，目標價下調至88.5元。

瑞信上調領展2023/24年度每個基金單位分派預測1%至2%，目標價下調至88.8元，維持評級「跑贏大市」。