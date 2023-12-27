穩定幣｜何為「穩定幣」？余偉文解釋：早在1935年已出現此概念

財庫局與金管局周三（27日）聯合發表公眾諮詢文件，就訂立穩定幣發行人監管制度的立法建議邀請公眾人士及持份者提出意見。金管局總裁余偉文同日於金管局網誌撰文，解釋何為「穩定幣」，並指該概念早在1935年已出現。
余偉文：穩定幣即維持穩定價值的虛擬資產
余偉文於網誌《匯思》撰文，解釋虛擬資產與穩定幣的關係。他表示，穩定幣簡單來說是一種藉參考某些資產，通常為法定貨幣，即美元、港元等，來維持穩定價值的虛擬資產，讓持有人可以兌換等值的法定貨幣，讓持有者在區塊鏈上擁有具穩定價值的代幣，並以此減少市場窒滯及碎片化的情況，促進整體市場的交易效率。
他指，在沒有穩定的結算資產的情況下，兩種價格波動的虛擬資產要進行交易，如何定價是一個難題，更遑論建立流動性充足的市場；而流動性不足，又進一步窒礙了市場價格的發現。
余偉文又引用歷史，指出作為一種由私營企業發行的交易媒介，穩定幣並非新概念，早在香港政府於1935年頒布《貨幣條例》前，當時發鈔銀行會向存入白銀的存戶發行銀行鈔票。銀行同時亦承諾持票人可以憑票到銀行贖回同等面值的白銀。這類由私營機構以｢白銀代幣」形式發行的鈔票在當時發揮了貨幣的功能。
穩定幣能作為「可編程貨幣」
對於與傳統貨幣之間的分別，余偉文形容穩定幣能作為「可編程貨幣」，配合使用智能合約，用於執行複雜的交易。例如在商業合約中，當提供貨物或服務的一方履行了某特定的合約條件，買方支付的穩定幣就會自動過帳。由於穩定幣可以比傳統支付和結算方式更具效率、透明度更高，由於交易數據不容篡改，也有助提升支付的確定性。
穩定幣與央行貨幣之間的分別
余偉文另提及穩定幣與央行貨幣之間的分別，「市民或會有疑問，既然已有這些選擇，是否仍需要穩定幣？」，他認為，這最終取決於消費者本身，哪一項最能切合其需要。
余偉文稱，穩定幣則有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的介面，如穩定幣逐漸成為大眾選用的其中一種支付方式，數字支付與實體經濟可能會進一步結合，穩定幣是否真正具備「穩定」的條件，就會變得尤為重要。在缺乏監管的情況下，持有者將難以得到有效保障，金融體系的穩定亦可能受到威脅。
另外，穩定幣發行人為滿足贖回要求，有可能需要在金融市場拋售儲備資產以換取現金、亦會對金融穩定造成衝擊。