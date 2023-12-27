穩定幣｜何為「穩定幣」？余偉文解釋：早在1935年已出現此概念

余偉文：穩定幣即維持穩定價值的虛擬資產

余偉文於網誌《匯思》撰文，解釋虛擬資產與穩定幣的關係。他表示，穩定幣簡單來說是一種藉參考某些資產，通常為法定貨幣，即美元、港元等，來維持穩定價值的虛擬資產，讓持有人可以兌換等值的法定貨幣，讓持有者在區塊鏈上擁有具穩定價值的代幣，並以此減少市場窒滯及碎片化的情況，促進整體市場的交易效率。

他指，在沒有穩定的結算資產的情況下，兩種價格波動的虛擬資產要進行交易，如何定價是一個難題，更遑論建立流動性充足的市場；而流動性不足，又進一步窒礙了市場價格的發現。

余偉文又引用歷史，指出作為一種由私營企業發行的交易媒介，穩定幣並非新概念，早在香港政府於1935年頒布《貨幣條例》前，當時發鈔銀行會向存入白銀的存戶發行銀行鈔票。銀行同時亦承諾持票人可以憑票到銀行贖回同等面值的白銀。這類由私營機構以｢白銀代幣」形式發行的鈔票在當時發揮了貨幣的功能。