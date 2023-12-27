穩定幣｜業界稱逾百項目有意發展穩定幣　料新制度可增強零售投資者信心 (持續更新)

財庫局及金管局就「穩定幣發行人監管制度立法建議公眾諮詢」舉行簡報會，並指希望以此推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展。有業界人士稱，有逾百項目有意發展穩定幣，又料新制度可增強零售投資者的信心。
ZA Bank姚文松︰新制度能加強零售投資者信心
ZA Bank行政總裁姚文松表示，樂見財經事務及庫務局和金管局就有關監管穩定幣發行人發表公眾諮詢文件，亦歡迎金管局推出相關沙盒安排，相信措施有助當局收集業界意見。
同時，姚文松認為虛擬資產將成為未來投資重要的資產類別之一，該企亦期待在安全的監管環境下，能早著先機快人一步為用戶提供Web 3相關的新投資機遇。
OneDegree郭彥麟：接獲逾百個項目團隊有興趣發展穩定幣
OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，穩定幣對發展互聯網3.0（Web3）至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。
他指，過去數月公司接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融（DeFi）及GameFi (Game Finance)等。部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。他相信，虛擬資產保險為Web3的基本保障，隨着穩定幣監管框架及VASP發牌制度落成，Web3的良幣將成長茁壯，亦有助整個生態圈的建設及發展。