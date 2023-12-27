穩定幣｜業界稱逾百項目有意發展穩定幣　料新制度可增強零售投資者信心 (持續更新)

財庫局及金管局就「穩定幣發行人監管制度立法建議公眾諮詢」舉行簡報會，並指希望以此推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展。有業界人士稱，有逾百項目有意發展穩定幣，又料新制度可增強零售投資者的信心。

同時，姚文松認為虛擬資產將成為未來投資重要的資產類別之一，該企亦期待在安全的監管環境下，能早著先機快人一步為用戶提供Web 3相關的新投資機遇。

OneDegree郭彥麟：接獲逾百個項目團隊有興趣發展穩定幣

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，穩定幣對發展互聯網3.0（Web3）至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。

他指，過去數月公司接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融（DeFi）及GameFi (Game Finance)等。部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。他相信，虛擬資產保險為Web3的基本保障，隨着穩定幣監管框架及VASP發牌制度落成，Web3的良幣將成長茁壯，亦有助整個生態圈的建設及發展。