穩定幣｜財庫局及金管局諮詢穩定幣訂規管框架　將推出「沙盒」安排 (更新)

財經事務及庫務局及香港金管局，周三（12月27日）下午3時就「穩定幣發行人監管制度立法建議公眾諮詢」舉行技術簡報會。
財庫局指，因應穩定幣在Web3和虛擬資產生態系統中的重要角色，而傳統金融體系與虛擬資產市場之間的聯繫亦越趨緊密，政府認為有需要就法幣穩定幣發行人設立監管制度。
許正宇及余偉文支持立法諮詢
財庫局局長許正宇表示，隨着2023年6月起實施虛擬資產交易平台發牌制度，監管法幣穩定幣發行人的立法建議是促進香港Web3生態系統發展的又一重要舉措。有關發牌、監管和執法安排的落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。
金管局總裁余偉文表示，當局支持金融創新，同時亦認為需要制訂必要的監管規限和標準，以推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展，以此渠道讓金管局和有意在香港開展穩定幣發行業務的市場參與者交流意見，以促進監管制度的落實。
金管局將推出「沙盒」安排
此外，金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集其對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確保制度切合監管目標，相關詳情將另行公布。
有關立法建議，該局指已考慮到金管局在去年發布的《加密資產和穩定幣的討論文件》所收集到的市場和公眾意見、與持份者的持續討論、本地的市場情況和需要，以及相關國際標準，並提出5項重點：
- 透過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金融管理專員發出的牌照
- 規定只有指定持牌機構可以提供購買法幣穩定幣的服務，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者
- 禁止推廣非持牌發行人的法幣穩定幣發行，或非指定持牌機構所提供的購買法幣穩定幣的服務
- 賦予當局所需權力，因應虛擬資產市場的快速變化調整受監管穩定幣及活動的範圍
- 提供過渡安排，以促進監管制度順利施行
金管局：收到58份相關回應
金管局於2023年1月，就表明正研究立法監管穩定幣，總裁余偉文指出，適當的監管環境將有助應對穩定幣可能帶來的金融穩定風險，並促進業界有序和持續發展。當時共收到58份相關回應，回應者支持以風險為本和靈活的方式監管穩定幣。
財庫局今年較早前已表示，金管局就穩定幣擬訂規管框架，並計劃於今年內進行第二輪公眾諮詢。