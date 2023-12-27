穩定幣｜財庫局及金管局諮詢穩定幣訂規管框架　將推出「沙盒」安排 (更新)

財庫局指，因應穩定幣在Web3和虛擬資產生態系統中的重要角色，而傳統金融體系與虛擬資產市場之間的聯繫亦越趨緊密，政府認為有需要就法幣穩定幣發行人設立監管制度。

財庫局局長許正宇表示，隨着2023年6月起實施虛擬資產交易平台發牌制度，監管法幣穩定幣發行人的立法建議是促進香港Web3生態系統發展的又一重要舉措。有關發牌、監管和執法安排的落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。

金管局總裁余偉文表示，當局支持金融創新，同時亦認為需要制訂必要的監管規限和標準，以推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展，以此渠道讓金管局和有意在香港開展穩定幣發行業務的市場參與者交流意見，以促進監管制度的落實。

金管局將推出「沙盒」安排

此外，金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集其對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確保制度切合監管目標，相關詳情將另行公布。