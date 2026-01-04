空襲委內瑞拉｜馬杜羅被擒 分析料對油價金價影響有限

美國突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜羅夫婦，事件引發地緣政治危機，不過市場分析認為，在全球原油整體供需寬鬆的格局下，早期信號顯示全球原油市場將大概率消化這一衝擊。金價方面，短期而言，軍事行動的結束可能限制金價的避險漲幅，若後續引發更廣泛的地緣政治博弈，將為金價提供中期支撐。

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn指出，儘管委內瑞拉擁有3030億桶的驚人原油儲量，但其實際日產量已萎縮至約100萬桶，僅佔全球產量的0.8%。因此，即便供應出現短期中斷，其對全球油價的直接推升作用也相當有限。Flynn料委內瑞拉的石油份額很容易被其他產油國填補，市場的反應更多出自於心理層面。黃金方面，委內瑞拉2024年的黃金產量約為31噸，在全球佔比並不突出。