立法會選舉2025｜周大福集團推近500萬優惠　新世界K11推出現金消費券

立法會選舉12月7日舉行，為響應政府呼籲市民積極投票，周大福集團宣布，市民可憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠，總值高達近500萬元，優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務。新世界發展表示，立法會是香港至關重要的政治體制部分，肩負制定法律、審議及通過財政預算案等重任，與社會經濟發展及民生息息相關，全力支持今年立法會換屆選舉，除在旗下多個物業刊登政府的選舉宣傳，亦推出全體員工半天特別假期、K11消費禮遇等，鼓勵市民選賢舉能，共創香港美好未來。
新世界發展
• K11 MUSEA及K11Art Mall現金消費券（消費滿$100便可獲得$50折扣），每日名額1,207名，共派33日，總值約$2,000,000
周大福創建
• 香港會議展覽中心：價值$500的餐飲優惠券 （消費滿$1,000可用），共1,500張，總值$750,000
• 港怡醫院：價值$1,000體檢或醫美優惠券（消費滿$2,000可用），共 500張，總值$500,000
• 周大福人壽：價值$1,000的保費折扣券（指定產品消費滿$10,000可用），共127張，總值$127,000
啟德體育園
• 啟德零售館：價值$300的電子消費優惠券（消費滿$600可用），共4,000張，總值$1,200,000
佐丹奴
• 購物優惠券（消費滿$600 便可獲得$100扣減），共3,000張，總值$300,000