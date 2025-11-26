立法會選舉2025｜周大福集團推近500萬優惠　新世界K11推出現金消費券

立法會選舉12月7日舉行，為響應政府呼籲市民積極投票，周大福集團宣布，市民可憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠，總值高達近500萬元，優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務。新世界發展表示，立法會是香港至關重要的政治體制部分，肩負制定法律、審議及通過財政預算案等重任，與社會經濟發展及民生息息相關，全力支持今年立法會換屆選舉，除在旗下多個物業刊登政府的選舉宣傳，亦推出全體員工半天特別假期、K11消費禮遇等，鼓勵市民選賢舉能，共創香港美好未來。