競價方式｜九九金紅盤低開低收 張德熙籲推黃金互聯互通

美國1月通脹超預期，最快5月減息大幅降溫，國際金價即走低，九九金在農曆龍年長假期後首個交易日低開低收，開市每両報18,488元，跌452元或2.4%，兼見全日最低位，收市報18,540元，仍挫400元或2.11%，連續兩年農曆假後開局上升斷纜。
不過，金銀業貿易場理事長張德熙(右二)仍看好金價後市，雖然美國1月通脹表現削弱減息預期，同時相信再加息機會微，市場亦已消化地緣政治因素等，預料金價今年上半年有望挑戰每安士2,300美元。另外，他向政府建議在互聯互通中加入黃金商品，在「一帶一路」倡議中的國家，不少是黃金提供者及需求者，若能搭建黃金商品走廊，並利用離岸人民幣結算，將可提升香港作為黃金產品中心的地位。同時亦希望本港可盡快推出數碼黃金。
對於金價走勢，他認為，昨晚美國公布的通脹數據削弱市場減息預期，預料今年金價會穩步上揚。
再加息機會微 預期金價上試2300美元
金銀業貿易場昨按傳統儀式，農曆年首個交易由貿易場首長以競價方式成交第一口金，財經事務及庫務局長許正宇(圖中)鳴鐘開市，張德熙陪同見證，九九金由副理事長謝滿全及李惟宏以每両18,488元成交，離岸人民幣公斤條合約則由海關關長何珮珊(左二)鳴鐘開市，以每克462.98元人民幣成交。
離岸人民幣公斤條黃金開市價為 462.98元人民幣，較休市前報510.6元人民幣挫9.4%，最低及最高分別報462.2元人民幣及463.58元人民幣，收報500.8元人民幣，跌約2%。
總括上一次龍年，金價農曆年首個交易日升2.2%，每両報15,830元，去年兔年亦升1.4%，報18,150元。
國際金價每安士昨一度失守2,000美元，低見1,998.55美元，於晚上約7時報2,004.2美元，跌0.2%。