競價方式｜九九金紅盤低開低收 張德熙籲推黃金互聯互通

美國1月通脹超預期，最快5月減息大幅降溫，國際金價即走低，九九金在農曆龍年長假期後首個交易日低開低收，開市每両報18,488元，跌452元或2.4%，兼見全日最低位，收市報18,540元，仍挫400元或2.11%，連續兩年農曆假後開局上升斷纜。

不過，金銀業貿易場理事長張德熙(右二)仍看好金價後市，雖然美國1月通脹表現削弱減息預期，同時相信再加息機會微，市場亦已消化地緣政治因素等，預料金價今年上半年有望挑戰每安士2,300美元。另外，他向政府建議在互聯互通中加入黃金商品，在「一帶一路」倡議中的國家，不少是黃金提供者及需求者，若能搭建黃金商品走廊，並利用離岸人民幣結算，將可提升香港作為黃金產品中心的地位。同時亦希望本港可盡快推出數碼黃金。