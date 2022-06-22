競爭激烈｜擊退廿對手 太地近20億奪灣仔限呎地

位於灣仔皇后大道東269號、本港第二幅「限呎」住宅官地，成功由近年積極拓展灣仔區版圖的太古地產(1972)，以19.6216億元奪得，每方呎樓面地價約16,888元，接近市場估值上限。位於屯門的首幅限呎地則於4月時流標收場。

太地行政總裁彭國邦稱，是次競投競爭激烈，地皮位處黃金地段，甚具發展潛力，有利發揮集團發展優質高尚住宅項目的優勢。太地一直投放資源發展灣仔一帶，如同區住宅項目EIGHT STAR STREET，將隨即進行項目規劃，並會適時公布最新消息。他續說，集團一直積極在本地尋求住宅項目的發展機會，於今年較早時公布1,000億元的投資計劃推動未來十年發展，其中20%的資金將用於投資位於香港、內地和東南亞的住宅物業市場。

太地早前完成收購灣仔皇后大道東46至56號的寶華大廈，連同蘭杜街1至11號及晏頓街2至12號，將興建28層高商廈，涉21.5萬方呎樓面，預計將於明年落成。

料發展高端精品住宅 未來呎價3.7萬以上

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，地皮中標價與預期相若，估計將發展高端精品住宅，未來開售呎價達3.7萬至3.8萬元。中標財團近年雖集中於鰂魚涌太古坊的重建計劃，但在皇后大道東近金鐘一帶的收購發展亦進取活躍，料即使有「限呎」條款，以面積最少280方呎計，樓價仍低於1,200萬元，「新按保」下買家仍可承造八成甚至九成的按揭。

地政總署指，地皮上周五截標，共接獲21份標書，入標財團包括恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、會德豐、信和置業(083)、中國海外(688)、華懋、鷹君(041)等。地皮現址為教育局呂祺教育服務中心，毗鄰私樓慧賢軒，距離港鐵灣仔站約10分鐘步程。地盤面積約1.32萬方呎，最高可建樓面面積約11.62萬方呎，料提供191伙。市場估值介乎約16億至近21億元，每方呎樓面地價約1.4萬至1.8萬元。

首幅限呎地、位於屯門青山公路大欖段第561號用地的住宅地於4月時因為地價標金未達到政府底價而流標。地皮面積36.3萬方呎，最高可建樓面面積130.6萬方呎，獲5發展商入標，標書數目為逾1年官地新低紀錄。