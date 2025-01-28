第四季盈轉虧 外匯基金去年賺2190億 按年跌3%

受外匯投資虧損擴大，債券及其他股票收入下跌影響，金管局昨公布，外匯基金去年少賺3%，至2,190億元。單計第四季，由2023年同期賺1,201億元，轉蝕201億元，屬五個季度以來再現虧損。面對政府財政赤字，金管局總裁余偉文指，政府在指定條件下可調配外匯基金，惟前提是不影響外匯基金的防禦能力。
外匯基金去年外匯虧損由2023年的5億元擴大至356億元，債券和其他股票均少賺逾6%。香港股票由虧轉盈、賺218億元。去年投資回報率跌至5.3%，支付予財政儲備132億元。單計第四季，投資虧損201億元，當中外匯及港股投資分別虧損274億元和67億元。
余偉文表示，去年第四季美國國債收益率季內大幅上升，債價受壓，加上美元走強令非美元資產估值下跌，導致外匯基金整體在第四季的投資表現錄得下跌。展望2025年，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點，美聯儲對美國通脹的政策態度變得更為審慎，而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。他稱，今年或調整債券投資年期以穩定回報，如將債券年期縮短，長債上升對外匯基金影響較輕，或繼續進行分散投資，多元化投資的方向。
對於有建議調配外匯基金應對政府財赤，余偉文指，目前處於一個在外來環境非常不明朗、頗動盪時期，外匯基金會作出適當的防禦性部署，去保衛貨幣及金融穩定。
港股兩連升 曾逼近20300點關
恒指表現造好錄得「兩連升」，昨升131點，收報20,197點，成交額1,473億元。內地人工智能(AI)模型DeepSeek登蘋果應用商店下載榜首，AI概念股炒起，金山雲(3896)及商湯(020)分別飆11.2%及7.2%，阿里巴巴(9988)升近3%，收報87.25元。晶片股受壓，中芯國際(981)插7.6%，為表現最差藍籌。