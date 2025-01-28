第四季盈轉虧 外匯基金去年賺2190億 按年跌3%

余偉文稱，外匯基金會作出適當的防禦性部署，去保衛貨幣及金融穩定。

受外匯投資虧損擴大，債券及其他股票收入下跌影響，金管局昨公布，外匯基金去年少賺3%，至2,190億元。單計第四季，由2023年同期賺1,201億元，轉蝕201億元，屬五個季度以來再現虧損。面對政府財政赤字，金管局總裁余偉文指，政府在指定條件下可調配外匯基金，惟前提是不影響外匯基金的防禦能力。

外匯基金去年外匯虧損由2023年的5億元擴大至356億元，債券和其他股票均少賺逾6%。香港股票由虧轉盈、賺218億元。去年投資回報率跌至5.3%，支付予財政儲備132億元。單計第四季，投資虧損201億元，當中外匯及港股投資分別虧損274億元和67億元。