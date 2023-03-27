粉碎拒絕回國傳聞　相片證馬雲杭州參觀學校 (更新)

【16:13更新】今（27日）本地傳媒《南華早報》報道，馬雲參觀在杭州市一間由阿里巴巴有份創立的「杭州雲谷學校」，據了解，馬雲與校方討論了教育議題及ChatGPT技術。
雲谷學校官方指，馬雲參訪學校時表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始。我們要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。
同時，馬雲也指出，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。
而資料顯示，雲谷學校是阿里合夥人投資創辦的民辦學校，由包括馬雲等7位合夥人代表組成辦學委員會。該校是一所涵蓋幼兒園、小學部、初中部、高中部的15年制的學校。
馬雲參觀雲谷學校：
今日(27日)較早時，外媒引述消息指，中國政府一直游說阿里巴巴（9988）創辦人馬雲回國，幫助政府展示對商界支持，惟遭馬雲拒絕，並指自己希望專注研究農業技術；同時另傳螞蟻集團未必於今年內上市。
及後內媒再報道，馬雲已返回國內。內媒報道指，近日有網友在杭州一條隧道中，目擊馬雲，又指馬雲不時與身邊及前面的人交談。內媒從相關人士處確認，該車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇，以及阿里集團資深副總裁邵曉鋒。
外媒：拒絕中國政府回國邀請
外媒報道指，過去數年中國對房地產、互聯網平台以及教育等各個行業收緊監管，打擊民營企業投資氣氛，但自從國家主席習近平重新關注經濟，中國新領導班子為建立一個對商業友好的形象，試圖說服馬雲回國。
外媒又引述消息人士指，馬雲自稱已從阿里巴巴退下來，未來希望專注研究農業技術，未有意思再回國內；他亦向阿里巴巴及螞蟻集團高層表示不要期望他會回國，認為即使他不在中國，公司亦會取得成功。
早前外媒報道指，馬雲現時於日本東京低調生活已近半年，日常靠水彩畫消磨時間，亦會去東京郊外的溫泉勝地和滑雪場，也會定期前往美國和以色列。
年內螞蟻集團未必進行IPO
消息人士又指，螞蟻集團仍會計劃上市，但不太可能在今年完成，但相信IPO可能剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及數據庫服務等業務。
而螞蟻集團的國際功能包括其交易網絡，則有可能獨立分拆集資，惟目前仍處初步階段，未來可能出現變化。其交易網絡可促進國家及地區的多個數字錢包之間的跨境支付。