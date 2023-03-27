粉碎拒絕回國傳聞　相片證馬雲杭州參觀學校 (更新)

【16:13更新】今（27日）本地傳媒《南華早報》報道，馬雲參觀在杭州市一間由阿里巴巴有份創立的「杭州雲谷學校」，據了解，馬雲與校方討論了教育議題及ChatGPT技術。

雲谷學校官方指，馬雲參訪學校時表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始。我們要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

同時，馬雲也指出，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。

而資料顯示，雲谷學校是阿里合夥人投資創辦的民辦學校，由包括馬雲等7位合夥人代表組成辦學委員會。該校是一所涵蓋幼兒園、小學部、初中部、高中部的15年制的學校。

馬雲參觀雲谷學校：