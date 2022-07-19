糧食危機｜熱浪衝擊影響糧食供應　小麥價格回升

受熱浪衝擊，法國農業部估計，今年軟質小麥出口會較去年減少7.2%，小麥價格回升。（網上圖片）

俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出，危及全球糧食供應，加上歐洲近日受熱浪侵襲，糧食供應更為緊張。法國農業部估計，今年軟質小麥出口會較去年減少7.2%，歐盟亦下調產量預測。糧食供應減少推高食品價格，環球食品通脹或更持久。

受到糧食供應縮減消息影響，芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨周一全線上漲，9月小麥飆升4.63%，收報每蒲式耳（bushel，英制重量單位，約36.37公升）8.1275美元，升幅顯著，成交量擴大。最活躍的12月交割的粟米合約升1.16%。11月大豆上升2.83%。

俄烏衝突爆發後，國際農產品價格曾一路飆升，芝加哥商品交易所小麥期貨價格一度升至近13美元，至5月下旬開始持續回落。7月15日，芝加哥商品交易所小麥期貨價格盤中一度重挫逾3%，創今年2月俄烏衝突爆發前的最低水平，截至7月15日收盤，價格累計跌幅已達39%。

小麥價格回落至俄烏衝突爆發前最低水平

外媒報道，超過2,000萬噸穀物因俄軍艦艇而被困於烏克蘭無法運出，法國作為歐盟最大、全球第4大小麥出口國，其糧食供應更關鍵，惟持續乾旱加上熱浪，使法國小麥受創。法國農業部指，當地軟質小麥的產量從5月起開始下滑，農民亦因擔心極端熱浪摧毀作物而提前收割，導致收穫量低於預期。歐盟下調軟小麥產量預測，估計較先前少500萬噸；歐盟的小麥產量佔全球17.6%。

美國財長耶倫早前指出，世界正面臨全球糧食安全的一個極其困難的時期，她敦促二十國集團（G20）停止糧食儲備和出口限制，並向面臨糧食不安全的國家和人民提供額外的財政援助。

此外，化肥成本在全球幾乎漲一倍，這額外成本減少農業化肥使用量，亦損害全球農作物的質素。