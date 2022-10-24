約翰遜不競逐黨魁　英鎊匯價回升兌港元逼近9算

英國前首相約翰遜在香港時間零晨宣布不競逐黨魁，英鎊匯價在亞洲市回升，兌港元逼近9算。（資料圖片）

英國前首相約翰遜發聲明表示，決定不競逐執政保守黨黨魁，英鎊在亞洲巿早段兌美元曾上升1%，報1.1409，兌港元亦曾逼近9算，最高見8.944，最新回軟至8.9左右水平。

英鎊在卓慧思宣布辭任英國首相後應聲向上，兌美元曾經升穿1.13美元，高見1.1337美元，不過由於市場擔心保守黨黨魁之爭將引來黨內進一步分裂，並引發市場動盪，英鎊下滑。

卓慧思辭職後英鎊一度回升

隨着黨魁熱門人選約翰遜表明，不希望競爭帶來黨內進一步分裂，決定放棄競逐，英鎊止跌。有外媒分析指出，雖然英國是一艘漏水的船，不過投資者可能是時候買入，並認為有初步迹象表明英鎊可能已跌至最低位。

英倫銀行上周宣布，緊接英國政府於10月31日公布財政報告，11月1日出售首筆英國國債，成為央行量化緊縮的序幕。英倫銀行於9月28日根據市場情況而推遲在資產購買機制下出售國債操作，英倫銀行預期第四季賣債額度及頻率與之前公布的相若，初期不包括長債，只包括中、短期已到期債，即3至7年及7至20年期債券。市場預期，英倫銀行收緊貨幣政策有助英鎊走勢。

外電上周末報道，英國國債單周升幅創紀錄，30年期英國國債息率上周下跌72個基點，創下數10年來的最大跌幅，10年期和30年期通脹掛鈎英國國債的等值孳息率跌幅也勢將創紀錄，反映出卓慧思辭任首相及其經濟計劃撤銷為市場帶來喘息空間。