紅籌放榜｜華潤電力去年盈利升2.3倍　末期息派37.6仙　擬分拆華潤新能源A股上市

紅籌華潤電力（836）公布截至去年底止全年業績，其中股東應佔利潤70.42億元，按年升2.29倍；每股盈利1.46元；末期息派0.376元。
每股基本盈利升229.4%
期內，每股基本盈利為1.46 港元，較2021年每股基本盈利0.44港元上升229.4%；營業額1033.05億元，按年升14.26%；可再生能源業務核心利潤貢獻為86.45億港元，較2021年的89.26億港元跌3.14%；至於火電業務核心虧損為25.82億港元，較2021年虧損59.42億港元少逾56%
目標：「十四五」期間增4,000萬千瓦可再生能源裝機
該公司表示，「十四五」期間，集團目標是新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至十四五末，即2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%；集團亦於今年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦。
2023年現金資本開支預計約為450億元，其中約306億元用於風電、光伏電站的建設；約70億元用於火電機組(包括燃煤和燃氣機組)的建設；約15億元用於已運營燃煤機組的技術改造等。
擬分拆華潤新能源A股上市
潤電同時宣布，建議分拆華潤新能源控股，並於中國境內證券交易所，以首次公開發行A股股票上市。
潤電表示，為大力發展可再生能源業務提供充足資金，以加速推進可再生能源業務發展，而助力實現「十四五」期間可再生能源裝機目標，紮實推進集團成為具有全球競爭力的世界一流清潔能源供應商和綜合能源服務商，故建議分拆華潤新能源控股，使集團能更專注現有其他業務及新業務開發。
華潤新能源目前主要在中國境內投資、開發、 運營和管理風電場及光伏電站。分拆完成後，華潤新能源仍為公司附屬，將繼續通過華潤新能源開展風電及光伏發電業務，將繼續被納入公司合併報表範圍。