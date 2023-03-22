紅籌放榜｜華潤電力去年盈利升2.3倍　末期息派37.6仙　擬分拆華潤新能源A股上市

目標：「十四五」期間增4,000萬千瓦可再生能源裝機

該公司表示，「十四五」期間，集團目標是新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至十四五末，即2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%；集團亦於今年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦。

2023年現金資本開支預計約為450億元，其中約306億元用於風電、光伏電站的建設；約70億元用於火電機組(包括燃煤和燃氣機組)的建設；約15億元用於已運營燃煤機組的技術改造等。