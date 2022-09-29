納斯達克副主席McCooey：逾50中國公司冀在納斯達克上市

雲集全球主要科技公司的美國交易所納斯達克Nasdaq預計，隨着中美更接近解決兩地審計糾紛，納斯達克預計未來幾個月將有更多中國公司在美國交易所上市。

負責亞太地區業務發展的納斯達克副主席 Bob McCooey 接受CNBC訪問時透露，未來12 個月內，有超過 50 家公司希望在納斯達克上市。2021 年上半年約有 30 家中國公司在納斯達克上市。根據CNBC的分析，同年下半年只有兩家中國公司在納斯達克上市，今年1至3月期間則只有1家。

McCooey表示，中美審計爭議及中國網約車巨頭滴滴出行事件後，中國公司的新上市停滯。不過隨着市場情況更加清晰，市場將會大幅回升。

他所指的審計爭議，是美國在2020年底簽署法令，如果美國監管機構連續3年無法審查公司審計，該法律允許美國證券交易委員會將中國公司趕出美國證券交易所，在美國上市的中國公司的退市風險急劇增加。

隨着情況更加清晰 市場將大幅回升

滴滴出行在美國上市之後數天，中國監管機構對該公開展開網絡安全調查，並要求公司停止接受新用戶註冊，迫使滴滴旗下一些熱門應用程式下架。最終滴滴在上市後僅6個月便從紐約證券交易所退市，引發了投資者的擔憂。

路透社早前引述消息報道，中國已派出監管機構協助美國上市公司會計監督委員會在香港的檢查員。

McCooey表示，如果美國監管機構對香港的審計工作底稿感到滿意，「這將消除（中國）公司被退市的風險。」

他表示不希望操之過急，「希望一切順利，令我們在未來幾個月內清楚確定來自中國的公司將繼續保持上市，為進入美國資本市場注入信心。」