納斯達克叫停至少4家小型中國公司IPO

外電引述律師和銀行界人士報道，美國納斯達克交易所（Nasdaq）已經叫停至少4間小型中國公司的首次公開發行（IPO）準備工作，同時針對部分企業掛牌後股價在短期內飆升的情況進行調查。這些公司集資額不大，通常只有5,000萬美元或以下，但上市時漲幅則曾高達20倍，數天後股價卻大跌，令不少投資者遭受重創。

《路透社》引述Ellenoff Grossman & Schole LLP的企業兼證券律師Douglas Ellenoff表示，他接獲納斯達克的通知，不得進行某些IPO，直至他們確定今年初某些中國上市發行人的異常交易活動為止。另一消息人士表示，少數海外投資者以隱藏身份搶購股票，導致股價短期內急升，旨在營造出一上市就受到追捧的感覺。

今年9月中旬開始，納斯達克向一些準備上市的小型中國企業的顧問提出問題，據銀行界人士Dan McClory透露，這些問題涉及他們現有股東的身份、住址、投資金額等。目前未知納斯特在完成調查後會否採取行動，以及被叫停的IPO是否可以全數繼續進行。納斯達克一位發言人拒絕就該報道置評。

少數海外投資者以隱藏身份搶購股票致急升

該報道又提到，美國證券交易委員會（SEC）和其他美國金融監管機構尚未宣布成功起訴「哄抬股價」的案例，因為中資企業與其海外銀行家迄今為止一直在有效地秘密實施這些計劃。根據Dealogic的資料，今年中資企業在美國IPO的首日交易的平均回報率驚人，高達426%。

美國上市的香港金融服務公司尚乘數科（AMTD Digital）在今年中上市時股價異常波動，於7月15日在美國掛牌後即被炒高，短短數周便從上市每股7.8美元炒高最多327倍，一度高見2,555.3美元，市值暴增至4,700億美元（3.7萬億港元），成為全球十大市值上市公司之一。

SEC主席Gary Gensler於今年8月已表達關注，指任何波幅瘋狂的股票交易都可能被其監控機構關注，並透露當局正研究導致股票出現異常走勢的背後原因。之後股份過去一個月亦保持平靜，之後又一度再搶高。