紐約期油跌穿每桶100美元 銅價見19個月低位

歐美經濟衰退憂慮升溫，資金避險情緒高漲，資金從商品市場及風險資產湧入美元及債市避險，油價和貴金屬價格回吐，英美期油創近4個月最大單日跌幅，市場擔憂全球經濟衰退，不利原油需求前景，油價一度大跌近12美元，創下3月以來的最大單日跌幅。紐約期油8月跌穿每桶100美元關口，一度低見97.43美元，收市報99.5美元，下跌8.93美元或8.2%，創3月中以來最大跌幅。倫敦布蘭特9月期油收報每桶102.77美元，跌8.86美元或7.94%。11月期油跌穿100美元試5月以來低位。

銅價跌破每噸8,000美元至19個月低位。9月期銅下跌4.8%，為2020年11月以來的最低水平。

同時美元觸及約20年來最高，有分析指，資金流入美元，鞏固了美元作為避險資產的首選地位，導致黃金對海外買家的吸引力下降。金價周二下跌超過2%。TIAA銀行世界市場總裁Chris Gaffney稱，在利率上升的環境中，「有比黃金更具吸引力的選擇」。

分析指美元鞏固避險資產首選地位 黃金吸引力降

展望油價，花旗表示，假設石油輸出國組織（OPEC）及盟友不進行任何干預，石油投資亦減少，一旦出現嚴重影響需求的經濟衰退，油價今年底可能跌至65美元，明年底進一步跌至45美元。

瑞穗銀行能源期貨主管Robert Yawger表示，「油市遭受重創，唯一的解釋是對經濟衰退的恐懼，正在感受到壓力。」天然氣、汽油和股市均下跌，股市通常被視為衡量原油需求的指標。

挪威工會與石油業界領袖稱，在政府介入後，石油業工人結束剛開始不足一天的罷工行動。