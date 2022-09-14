紐約百萬富翁全球最多 香港跌出十大

有研究顯示，美國紐約是全球百萬富翁數目最多的城市，日本排第二，而香港已跌出十大。（網上圖片）

報告指出，紐約以超過34萬名百萬富翁，全球排名第一，其次是亞洲城市──日本東京，東京百萬富翁人數超過30萬名，美國三藩市排第三，有近28萬名，而多年來全球最富有城市英國倫敦，有約27萬名百萬富翁，最新排名跌至第四位，數目按年減少9%，新加坡是亞洲第二高城市，第五位，百萬富翁人數接近25萬名；北京和上海今年分別排第九和第十位，數目各約13萬名。

百萬富翁是指擁有資產超過100萬美元，即約780萬港元的人士，根據Henley & Partners最新發布的《亨利全球公民報告》，其中香港的百萬富翁人數按年大減14%，最新全城擁有超12.5萬個百萬富翁，排名下跌4級至排名12位，是降幅最大的城市。

投資諮詢公司Henley & Partners最新發布的調查報告顯示，美國擁有全球最多百萬富翁聚居的成市，其中紐約百萬富公翁數目冠全球，而其他5個名列首20位的城市還包括三藩市、洛杉磯、芝加哥、候斯頓及達拉斯。

二十大百萬富翁聚居城市

名次 城市（國家）

1 紐約（美國）

2 東京（日本）

3 三藩市（美國）

4 倫敦（英國）

5 新加坡（新加坡）

6 洛磯山（美國）

7 芝加哥（美國）

8 侯斯頓（美國）

9 北京（中國）

10 上海（中國）

11 悉尼（澳洲）

12 香港（中國）

13 法蘭克福（德國）

14 多倫多（加拿大）

15 蘇黎世（瑞士）

16 首爾（南韓）

17 墨爾本（澳洲）

18 達拉斯（美國）

19 日內瓦（瑞士）

20 巴黎（法國）

Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen解讀數據時指出，今年上榜20個城市中，有14個位於推出投資移民計劃的國家；在領先的國際財富中心，如紐約、倫敦、新加坡、澳洲悉尼、加拿大多倫多等城市，富豪的生活、工作、學習及投資權利，可透過投資居留獲得保障。

14個上榜城市推投資移民計劃

Steffen補充，能夠把家人或公司遷至一個更有利城市，或選擇在全球不同地方居留，對私人客戶來說，是國際財富及遺產規劃中愈趨重要一環；愈來愈多高淨值投資者，探索投資移民解決方案，因此舉可為他們提供位置流動性和選擇性，讓他們可在廣泛的不同司法管轄區和城市生活及展開業務。

報告引用來自全球財富情報公司New World Wealth的獨家數據，包括每個主要地區最富有的5個城市，以及百萬富翁增長速度最快的25個城市。

New World Wealth研究主管Andrew Amoils預計，阿聯酋杜拜、印度孟買與中國深圳的百萬富翁人口，在2030年會進入最富有的城市前20名。

石油和天然氣行業強勁的城市，今年表現尤其出色，包括沙地利雅得、阿聯酋沙迦及阿布扎比、安哥拉羅安達等城市；其他增長最快的城市，包括瑞士富裕退休人員聚集地盧加諾、「印度矽谷」班加羅爾，以及中國風景最優美城市之一的杭州。