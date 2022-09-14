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財經
2022-09-14 13:57:51

紐約百萬富翁全球最多 香港跌出十大

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紐約百萬富翁全球最多 香港跌出十大

有研究顯示，美國紐約是全球百萬富翁數目最多的城市，日本排第二，而香港已跌出十大。（網上圖片）

投資諮詢公司Henley & Partners最新發布的調查報告顯示，美國擁有全球最多百萬富翁聚居的成市，其中紐約百萬富公翁數目冠全球，而其他5個名列首20位的城市還包括三藩市、洛杉磯、芝加哥、候斯頓及達拉斯。

百萬富翁是指擁有資產超過100萬美元，即約780萬港元的人士，根據Henley & Partners最新發布的《亨利全球公民報告》，其中香港的百萬富翁人數按年大減14%，最新全城擁有超12.5萬個百萬富翁，排名下跌4級至排名12位，是降幅最大的城市。

報告指出，紐約以超過34萬名百萬富翁，全球排名第一，其次是亞洲城市──日本東京，東京百萬富翁人數超過30萬名，美國三藩市排第三，有近28萬名，而多年來全球最富有城市英國倫敦，有約27萬名百萬富翁，最新排名跌至第四位，數目按年減少9%，新加坡是亞洲第二高城市，第五位，百萬富翁人數接近25萬名；北京和上海今年分別排第九和第十位，數目各約13萬名。

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二十大百萬富翁聚居城市

名次   城市（國家）
紐約（美國）
東京（日本）
三藩市（美國）
倫敦（英國）
新加坡（新加坡）
洛磯山（美國）
芝加哥（美國）
侯斯頓（美國）
北京（中國）
10 上海（中國）
11 悉尼（澳洲）
12 香港（中國）
13 法蘭克福（德國）
14 多倫多（加拿大）
15 蘇黎世（瑞士）
16 首爾（南韓）
17 墨爾本（澳洲）
18 達拉斯（美國）
19 日內瓦（瑞士）
20 巴黎（法國）

Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen解讀數據時指出，今年上榜20個城市中，有14個位於推出投資移民計劃的國家；在領先的國際財富中心，如紐約、倫敦、新加坡、澳洲悉尼、加拿大多倫多等城市，富豪的生活、工作、學習及投資權利，可透過投資居留獲得保障。

14個上榜城市推投資移民計劃

Steffen補充，能夠把家人或公司遷至一個更有利城市，或選擇在全球不同地方居留，對私人客戶來說，是國際財富及遺產規劃中愈趨重要一環；愈來愈多高淨值投資者，探索投資移民解決方案，因此舉可為他們提供位置流動性和選擇性，讓他們可在廣泛的不同司法管轄區和城市生活及展開業務。

報告引用來自全球財富情報公司New World Wealth的獨家數據，包括每個主要地區最富有的5個城市，以及百萬富翁增長速度最快的25個城市。

New World Wealth研究主管Andrew Amoils預計，阿聯酋杜拜、印度孟買與中國深圳的百萬富翁人口，在2030年會進入最富有的城市前20名。

石油和天然氣行業強勁的城市，今年表現尤其出色，包括沙地利雅得、阿聯酋沙迦及阿布扎比、安哥拉羅安達等城市；其他增長最快的城市，包括瑞士富裕退休人員聚集地盧加諾、「印度矽谷」班加羅爾，以及中國風景最優美城市之一的杭州。

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