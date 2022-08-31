純利勁減不派息 碧桂園料行業未見底

內房陸續公布中期業績，藍籌碧桂園(2007)上半年純利大幅倒退96%，至6.1億元(人民幣，下同)(約6.9億港元)，收入亦減少31%，至1,624億元，每股盈利3分，不派中期息，去年同期則派20.98分。

被問及集團利潤情況時，首席財務官伍碧君表示仍未能確定利潤率已見底，並指整個行業銷售及去存貨情況仍未完全見底，在去存貨及銷售未穩定下，估計利潤仍會受壓。不過她亦補充指，相信底部也「開始凸顯」。集團上半年毛利率大減，由去年同期19.7%，大降至上半年10.5%。

碧桂園昨收報2.49港元，大跌0.11港元或4.2%，成交額2.25億港元。

旭輝半年少賺八成

另外，旭輝控股(884)昨亦公布半年純利7.31億元，按年勁瀉79.7%，收入297.2億元，跌18.3%，每股盈利0.08元，不派息，去年同期則派10分。

集團主席林中表示，內房今年是深度調整的一年，同時是行業新舊發展模式轉型，行業由高速增長變平穩增長，並回歸理性，並相信「金九銀十」仍會出現，料今年按月有約20%至30%增長，並指市場已觸底，信心亦漸回復。他又指，內房現在與未來都會是全球最大的房地產市場，是一個十萬億元以上的大市場，「這個市場大有可為」。

旭輝昨大瀉0.22港元或8.6%，報2.35港元。