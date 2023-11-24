純官接班論 惹家族不和揣測

無咁嘅事 新世界發展(017)主席鄭家純早前接受訪問時，突指仍在物色才德兼備接班人，因而惹來家族不和的揣測。周大福珠寶(1929)兩位副主席鄭志雯及鄭志恒昨被問及此事時未有正面回應，但均強調二人分工清楚，鄭志恒更否認市場的負面傳聞，「我哋都係想為間公司做到最好，負面消息係無咁嘅事。」

與鄭志雯互笠高帽 「一齊搞好盤生意」 鄭志恒及鄭志雯在去年6月獲委任為周大福珠寶副主席，二人昨日被問及上任以來的工作安排時「互笠高帽」。鄭志恒表示，鄭志雯經營瑰麗酒店多年的成績有目共睹，重塑周大福品牌亦見成功，二人會繼續同心協力，有信心可以「一齊搞好盤生意」。鄭志雯則指，與鄭志恒分工清楚，指他對行業有多年資深經驗，「我要跟佢學嘢」。

另外，周大福珠寶昨公布9月底止半年業績，期內純利45.51億元，按年多36.4%；收入495.26億元，升6.4%；毛利123.44億元，升12.6%；毛利率24.9%，增1.3個百分點；主要經營溢利59.89億元，多37.7%；每股盈利0.46元，中期息0.25元，增13.6%，派息比率54.9%。