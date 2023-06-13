索羅斯交棒37歲兒子 「我較父親更政治化」

有「金融大鱷」之稱的索羅斯(George Soros)近二千億金融帝國繼位有人！外媒報道指，已屆92歲高齡的索羅斯已將旗下價值250億美元(約1,950億港元)的金融帝國交棒予37歲兒子亞歷山大．索羅斯(Alexander Soros)。市場早前一度揣測其擁有更多金融背景、與亞歷山大同父異母的52歲兒子喬納森．索羅斯(Jonathan Soros)會繼承業務。

不希望特朗普重返白宮

亞歷山大接受訪問時，指自己與父親「想法相似」，但較父親更「政治化」。事實上，他頻煩與政治人物會晤，近月拜會了美國總統拜登、巴西總統盧拉及加拿大總理杜魯多等，更加明言擔心特朗普會重返白宮，暗示索羅斯旗下機構或在明年美國大選中，會提供重大的財政支持。

同父異母哥哥大熱倒灶

索羅斯指，原則上他不希望基金會被自己的孩子接管，而是由最適合的人接手，但亞歷山大「是應得的」。至於大熱倒灶的喬納森曾在索羅斯基金工作，並曾在動盪時期穩定公司，惟有指因高層招聘問題與父親吵架並離職。據指亞歷山大與喬納森友好，但不算親密。

亞歷山大去年12月起已出任索羅斯旗下開放社會基金會(OSF)的主席，亦是索羅斯基金投資委員會中的唯一家庭成員，據指索羅斯將在未來幾年將其250億財產中的大部分投入OSF。OSF每年向不同人權和民主建設團體撥款約15億美元，也用於大學和其他教育機構。