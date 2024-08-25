紫金半年多賺46% 料金價維持高位震蕩

紫金礦業(2899)公布6月底止半年純利150.84億元(人民幣，下同)，按年多46.4%；營業收入1,504.17億元，多0.06%；投資收益則大升35%，至20.3億元，處置長期股權投資產生的投資收益4.49億元，飆198倍。另外，集團有商品套期合約錄公允值虧損3.8億元，去年同期則錄收益1.6億元，拖累整體公允價值轉虧損5.79億元，去年同期賺1.76億元；每股盈利0.574元

分部收入方面，期內礦產品營業收入460.27億元，多約21%；冶煉產品892.7億元，增13.7%；貿易收入207.14億元，少37.7%。

料優質礦業資產估值溢價逐步升

集團指，全球經濟下行壓力增加，但新能源、人工智能(AI)等產業快速發展，金屬需求持續分化。預期隨著主要經濟體央行陸續進入降息周期，疊加地緣政治風險加劇，貴金屬將繼續成為央行及機構資產配置的重要選項。資源民族主義興起，供應鏈體系分化，行業挑戰複雜嚴峻，在高利率、高通脹和高不確定性的影響下，礦業開發壁壘有所增加，兼併收購將日趨激烈，優質礦業資產估值溢價有望逐步上升。