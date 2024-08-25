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財經
2024-08-25 19:13:23

紫金半年多賺46% 料金價維持高位震蕩

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紫金半年多賺46% 料金價維持高位震蕩

紫金礦業料黃金價格短期受美國聯儲局降息預期和地緣政治事件干擾。(資料圖片)

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紫金礦業(2899)公布6月底止半年純利150.84億元(人民幣，下同)，按年多46.4%；營業收入1,504.17億元，多0.06%；投資收益則大升35%，至20.3億元，處置長期股權投資產生的投資收益4.49億元，飆198倍。另外，集團有商品套期合約錄公允值虧損3.8億元，去年同期則錄收益1.6億元，拖累整體公允價值轉虧損5.79億元，去年同期賺1.76億元；每股盈利0.574

分部收入方面，期內礦產品營業收入460.27億元，多約21%；冶煉產品892.7億元，增13.7%；貿易收入207.14億元，少37.7%

料優質礦業資產估值溢價逐步升

集團指，全球經濟下行壓力增加，但新能源、人工智能(AI)等產業快速發展，金屬需求持續分化。預期隨著主要經濟體央行陸續進入降息周期，疊加地緣政治風險加劇，貴金屬將繼續成為央行及機構資產配置的重要選項。資源民族主義興起，供應鏈體系分化，行業挑戰複雜嚴峻，在高利率、高通脹和高不確定性的影響下，礦業開發壁壘有所增加，兼併收購將日趨激烈，優質礦業資產估值溢價有望逐步上升。

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預期銅價中長期供應短缺未變

集團又預期，降息和地緣政治角力，疊加政治大選年等不確定性推升全球避險需求，黃金上行動能仍強勁，短期受美國聯儲局降息預期和地緣政治事件干擾，黃金價格預計維持高位震蕩。至於銅價，集團料全球經濟走弱，但資源供應端趨緊，交易所可見庫存相對低位，短期銅價預期寬幅震蕩。清潔能源轉型蓬勃發展，人工智能、電動汽車行業快速推進，新興經濟體銅消費穩中有升，中長期銅供應短缺形勢未發生明顯變化。

紫金報15.98港元，失0.06港元或0.4%

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