累失902點 港股五連挫 考驗支持位

港股試闖二萬五失敗後，連續第五個交易日回吐，恒生指數昨一度再挫402點，低見23,198點，收市跌幅收窄至137點或0.6%，報23,462點，跌至2月至今屢次見支持的20天線邊(昨處23,340點)，5日累失902點，為約兩個月最長跌浪。事實上，大市現價亦已跌至黃金比率水平，意味大市已回吐至首個關鍵支持位。
科技股續成套現對象，恒生科技指數再跑輸，昨挫97點或1.7%，報5,747點。國企股指數則報8,640點，失41點或0.5%。主板成交額2,338億元，連跌兩日，至約1個月來最低。相反，沽空則持續活躍，大市沽空額413.2億元，沽空率偏高於17.7%，追蹤科指的南方恒生科技ETF(3033)為空軍目標，昨錄48.4億元沽空額，冠港股。
觸及黃金比率 好友守二萬三
按恒指今年的高低位計，恒指由高位回吐0.236的首個支持位在23,254點，即恒指昨日低位已觸及，倘最終失守，下一個0.382的支持水平在22,378點，距現價有一千點距離。而牛證好友的防守線則在二萬三大關，街貨重倉約5.9億份。
越疆4日漲八成 北水搶貨
至於北水昨淨流入減少，滬深港股通合共淨買額54.66億元，阿里巴巴(9988)、小鵬汽車(9868)及小米集團(1810)成搶貨目標，分別錄4.2億元、5.6億元及2.7億元淨買額；另外機械人概念股越疆(2432)昨急飆20.4%，連續4日抽升，累計進帳近八成，而港股通昨亦錄1.33億元淨買額。
傳中央促四大行撐新世界
另外，有媒體引述消息指，內地監管機構上月要求四大內銀維持對新世界發展(017)現有信貸額度，並尋求向新世界提供額外融資；同時內地政府官員亦已敦促主席鄭家純避免新世界進行債務重組。新世界昨逆市升1.2%，報5.24元。