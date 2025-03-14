累失902點 港股五連挫 考驗支持位

港股試闖二萬五失敗後，連續第五個交易日回吐，恒生指數昨一度再挫402點，低見23,198點，收市跌幅收窄至137點或0.6%，報23,462點，跌至2月至今屢次見支持的20天線邊(昨處23,340點)，5日累失902點，為約兩個月最長跌浪。事實上，大市現價亦已跌至黃金比率水平，意味大市已回吐至首個關鍵支持位。

科技股續成套現對象，恒生科技指數再跑輸，昨挫97點或1.7%，報5,747點。國企股指數則報8,640點，失41點或0.5%。主板成交額2,338億元，連跌兩日，至約1個月來最低。相反，沽空則持續活躍，大市沽空額413.2億元，沽空率偏高於17.7%，追蹤科指的南方恒生科技ETF(3033)為空軍目標，昨錄48.4億元沽空額，冠港股。