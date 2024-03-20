結束負息｜日央行料續寬鬆 17年首加息 圓匯照跌

日本央行昨一如預期宣布結束長達8年的負利率政策，惟日圓不升反跌。日本央行昨將基準利率由負0.1厘，升至0至0.1厘，為2007年後17年首次加息，行長植田和男表示，由於距離2%的通脹目標仍有距離，有需要保持寬鬆的金融條件。分析普遍預料日本加息步代將極緩慢，令日圓弱勢未除，昨曾低見150.7兌一美元。

截至本港時間昨晚9時，日圓報150.53兌一美元，貶值0.9%並下試今年低位；每百日圓則兌5.1951港元，跌0.9%，亦逼近今年低。

除了將利息上調至零息，日本央行昨亦取消孳息曲線控制(YCC)及量化質化寬鬆(QQE)，並停止購買ETF及日本房託基金，惟繼續購買日本國債。該行估今年通脹可高於2%，植田和男估計加息不會令存貸利率大升，如有需要仍會考慮重推廣泛寬鬆政策。