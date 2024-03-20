結束負息｜日央行料續寬鬆 17年首加息 圓匯照跌

日本央行昨一如預期宣布結束長達8年的負利率政策，惟日圓不升反跌。日本央行昨將基準利率由負0.1厘，升至0至0.1厘，為2007年後17年首次加息，行長植田和男表示，由於距離2%的通脹目標仍有距離，有需要保持寬鬆的金融條件。分析普遍預料日本加息步代將極緩慢，令日圓弱勢未除，昨曾低見150.7兌一美元。
截至本港時間昨晚9時，日圓報150.53兌一美元，貶值0.9%並下試今年低位；每百日圓則兌5.1951港元，跌0.9%，亦逼近今年低。
除了將利息上調至零息，日本央行昨亦取消孳息曲線控制(YCC)及量化質化寬鬆(QQE)，並停止購買ETF及日本房託基金，惟繼續購買日本國債。該行估今年通脹可高於2%，植田和男估計加息不會令存貸利率大升，如有需要仍會考慮重推廣泛寬鬆政策。
摩通料美日息差維持大距離
市場普遍認為，美日息差會持續有大距離，因而壓抑日圓的反彈動力。摩根大通指，即使日本加息半厘，及至今年底實質利率仍處負值，加上該行對美國聯儲局的減息次數預測亦同步減少，意味美日息差仍維持極大差距並限制日圓反彈，年底預測為140兌一美元。
買債規模不變 政策取態未明
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，即使日本結束負利率，但購買國債的規模仍不變，取態仍未明朗，如「霧裡看花」，除非政策全面轉向，否則市場仍不會有大反應。巴克萊則認為，日本退出負利率對經濟影響相當有限，該行繼續預料下一次加息在7月，利率或上調至0.25厘，惟指仍存在不確定性。