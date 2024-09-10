結業潮｜台灣蛋糕品牌阿默蛋糕撤出香港 另有灣仔「當舖」光榮結業

本港經濟受累利率高企，加上內地旅客來港減少消費等因素，零售、飲食業經營困難，最新台灣蛋糕品牌「阿默蛋糕」宣布撤出香港；另有在港經營數十年的「當舖」（大押）振安大押亦宣布光榮結業。

台灣蛋糕品牌阿默蛋糕撤出香港

在香港開業5年的台灣蛋糕品牌「阿默蛋糕」，日前在社交平台發帖，宣布結束位於香港站的分店，將營業至9月14日，意味阿默蛋糕將正式撤出香港。阿默蛋糕又在帖文中表示，「期待未來能以其他方式再次與大家相見」。

阿默蛋糕為1994年成立，在台灣多地有分店，主打荷蘭貴族手工蛋糕；2019年攻港，而香港亦是阿默蛋糕的第一個海外營運分店。