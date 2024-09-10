結業潮｜台灣蛋糕品牌阿默蛋糕撤出香港　另有灣仔「當舖」光榮結業

本港經濟受累利率高企，加上內地旅客來港減少消費等因素，零售、飲食業經營困難，最新台灣蛋糕品牌「阿默蛋糕」宣布撤出香港；另有在港經營數十年的「當舖」（大押）振安大押亦宣布光榮結業。
台灣蛋糕品牌阿默蛋糕撤出香港
在香港開業5年的台灣蛋糕品牌「阿默蛋糕」，日前在社交平台發帖，宣布結束位於香港站的分店，將營業至9月14日，意味阿默蛋糕將正式撤出香港。阿默蛋糕又在帖文中表示，「期待未來能以其他方式再次與大家相見」。
阿默蛋糕為1994年成立，在台灣多地有分店，主打荷蘭貴族手工蛋糕；2019年攻港，而香港亦是阿默蛋糕的第一個海外營運分店。
「當舖」振安大押光榮結業
此外，逾80年歷史的灣仔「振安大押」亦於門外貼出告示，在9月初正式光榮結業，而押品則轉至灣仔軒尼詩道311號地下的「同豐大押」辦理，押品取贖則以4個月為限期。
據古物諮詢委員會資料顯示，振安大押所在的灣仔道91號建築物，約於1924年興建，建築物一直用作「當押店」，最初為「當舖大王」李右泉持有，直至1926年，李右泉物業售予同業黃康若及兩名商人，再到1940年代易名為「振安大押」，舖位亦於1963年由擁有多間當舖的羅氏家族購入，家族持有的「同豐大押」亦為今次接收押品的當舖。