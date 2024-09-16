結業潮｜百樂酒樓銅鑼灣總店9.24結業　泰菜「阿叔泰麵」大圍店關閉

港人北上消費潮持續，本地餐飲行業受累市況催化帶起結業潮。擁有半世紀歷史的百樂潮州酒樓銅鑼灣希慎總店，將於9月24號結業；另據本地傳媒引述市場消息報道，位於大圍積信街的人氣泰國船麵專門店「阿叔泰麵 」於8月底突然結業。

百樂潮州酒樓總店9.24結業 百樂潮州酒樓日前發出通告，指將於近期結束營業，並誠邀顧客於9月24號之前光臨，一同回顧這些珍貴的回憶，現時仍可以接受24日前的預訂。 百樂潮州酒樓始創於1967年，由貝世雄先生創辦，至今已有57年歷史，提供正宗傳統的潮州手工菜，曾於2016獲米芝蓮指南車胎人美食推介。目前酒樓共6間分店，分別為銅鑼灣希慎道總店、旺角Moko新世紀廣塲、元朗形點2期、尖沙咀Element圓方、銅鑼灣時代廣場及澳門銀河。據了解，除元朗店及將結業的希慎總店外，其他分店仍如常營業。