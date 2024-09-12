結業潮｜食肆「過江龍」不敵市道　度小月/ISAAC TOAST/Noodle Bridge齊撤港

本港經濟受累利率高企，加上內地旅客來港減少消費等因素，零售、飲食業經營困難，多間食肆「過江龍」不敵市道結業，包括來自台灣的「度小月」，以及來自韓國的「ISAAC TOAST」和「Noodle Bridge」，均齊齊撤港。

度小月香港分店全線結業

有本地傳媒報道，台灣餐飲品牌「度小月」香港分店全線結業，其中位於尖沙咀海運大廈內的分店已鋪上圍板。「度小月」由前稱皇璽集團的今米房集團（8300），在2017年宣布以總代價900萬元，收購度小月品牌的香港特許經營商度小月（香港）。