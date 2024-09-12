結業潮｜食肆「過江龍」不敵市道　度小月/ISAAC TOAST/Noodle Bridge齊撤港

本港經濟受累利率高企，加上內地旅客來港減少消費等因素，零售、飲食業經營困難，多間食肆「過江龍」不敵市道結業，包括來自台灣的「度小月」，以及來自韓國的「ISAAC TOAST」和「Noodle Bridge」，均齊齊撤港。
度小月香港分店全線結業
有本地傳媒報道，台灣餐飲品牌「度小月」香港分店全線結業，其中位於尖沙咀海運大廈內的分店已鋪上圍板。「度小月」由前稱皇璽集團的今米房集團（8300），在2017年宣布以總代價900萬元，收購度小月品牌的香港特許經營商度小月（香港）。
品牌亦曾分別在尖沙咀、銅鑼灣及旺角設有分店。據米房集團年報顯示，截至今年3月底止，只有尖沙咀分店尚在營運中，而銅鑼灣及旺角分店已先後於2023年7月及8月結業；旺角店更只營運約7個月。
韓國吐司ISAAC TOAST港分店9月結業
韓國知名連鎖吐司品牌ISAAC TOAST在2019年進駐香港，開業時深受港人歡迎。但截至8月底，其Facebook專頁貼出帖文宣告，香港最後一間位於沙田的店舖將於9月15日結業。
ISAAC TOAST曾在旺角、沙田都有開設分店，惜旺角店在2023年6月已結業。
韓國自助即食麵店Noodle Bridge結業
另一韓國過江龍自助拉麵店「Noodle Bridge」今年2月才登陸香港，惟有網民發現該店已於8月結業，即只開業約半年。Noodle Bridge由韓國人主理，售賣近20款即食麵，賣點是配料自助取用，並由食客親自煮麵。