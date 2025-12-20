結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店明年2.21結業　指租約期滿

百德新街20號FASHION WALK現址為連鎖時裝店「H&M」，包括地庫、地舖、1及2樓共4層，每層樓面約1.2萬方呎，共4.6萬方呎。(網上圖片)

連鎖時裝店H&M近年在香港的分店減少，H&M發言人回應《am730》查詢，指由於租約期滿，銅鑼灣門店將於2026年2月21日結束營業。

H&M發言人指一向重視香港市場的發展，將積極尋找合適的地點開設新門店，同時逐步優化零售網絡，繼續為香港顧客提供優質服務。展望未來，H&M將繼續加速在大中華區的發展，包括香港及大灣區。公司表示計劃在重點城市及核心商圈開設新門店，及升級高潛力的門店，以實現長期盈利目標及提升市場相關性。

市場消息指，H&M位於銅鑼灣百德新街Fashion Walk、佔地1萬呎地舖，部份獲正在申請上市的連鎖藥妝店龍豐集團承租，月租達逾120萬元，平均呎租120元。Fashion Walk業主恒隆地產回應傳媒查詢時表示，對個別租賃不作評論。據了解，其餘樓面亦有機會陸續租出。