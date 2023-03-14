絕代商驕｜黃子華經典劇深夜重播 劇中5大經濟學理論你識邊個？

最近有電視台深夜重播黃子華經典劇《絕代商驕》，劇內除有子華神及佘詩曼兩人感情線發展外，亦有滲入多個經濟學理論，《AM730》今次為各位整理劇中5大經濟學理論，重溫劇集之餘，同時學習經濟學及商業知識。
鯰魚效應（Catfish Effect）
劇情中，佘詩曼飾演的林淼淼與前男友合作開公司，惟員工士氣低沈，甚至有人「穿櫃桶底」偷錢，及後黃子華飾演的麥提爽，則不斷地做出超越常理的事刺激員工，更提到偷錢元兇。這招就稱為「鯰魚效應」。
黃子華解釋，以前挪威人捉沙丁魚，運到岸上已經全部死光，但新鮮的沙丁魚一定會比死魚暢銷，於是他們將一條鯰魚放在沙丁魚中，由於鯰魚和沙丁魚屬於貓和老鼠的關係，沙丁魚見到鯰魚便會打醒精神避免被吞，故沙丁魚會不斷游泳維持生命。
「鯰魚效應」即是指以一種手段、措施，刺激其他企業活躍，投入到市場中積極參與競爭，從而唤醒市場中的同行的企業，實質為一種「負激勵」，亦能用於公司內激活、唤醒員工的一種方法。
捆綁式銷售（Bundling Sale）
劇情中指，謝天華飾演的白飯王子推出「安家米」，將自己的唱片與米作捆綁式銷售，結果乏人問津，黃子華則向他表示，「捆綁式銷售，好嘅一齊好，壞嘅一齊壞」。
黃子華解釋，捆綁銷售是共生營銷的一種形式，是指兩個或兩個以上的品牌或公司在促銷過程中進行合作，從而擴大它們的影響力，它作為一種跨行業和跨品牌的新型營銷方式。
不過要進行捆綁式銷售，兩種東西均具有一定的品牌優勢，得到消費者的認知和了解，至少在目標銷售市場上具有一定的知名度，隨便一種東西實行是不可能成功。
合理化煙幕（The aura of legitimacy）
在劇中黃子華教餐廳老闆做生意，他表示，在原本三餸賣18元情況底下，加推2元有四餸優惠。
他解釋，以爆谷為例，大、小爆谷只相差2元，但大爆谷尺寸上卻相差一倍，其實買大買小其實只是差很小分量，對於成本幾乎無分別，而賣大爆谷的利潤反而多2元；當消費者見到大一倍的爆谷只貴2元，一定會選擇買大爆谷，所以這個情況，買賣雙方都能達成雙贏局面。
葡萄藤行銷法（Grapevine marketing）
劇集中，武士集團收購麵店時，慕蓮代表林家提出達1.8億的收購價，為何只賣10多元的雲吞麵店能值如此高價？慕蓮則解釋，美國連鎖店就是通過「葡萄藤營銷法」開多間分店，將公司做大。
由於葡萄藤能將養分傳得很遠，即是好的口碑能讓商品在很遠地方也聞名，葡萄藤營銷法是借用口碑來打響企業或個體等的名聲，再以口耳相傳的方法，達到提高企業形象，從而達到盈利目的。
等價交換（Exchange of equal value）
佘詩曼在劇中看見許紹雄有黑卡，故提出要求希望他能幫自己碌卡買手袋，以享受對方黑卡的折扣優惠，黃子華就表示不公平，因為許紹雄免費送上9折優惠給佘詩曼，信用卡額度亦會減少2萬4，其實是雙重損失，於是他提出等價交換，最後許紹雄要求佘詩曼代其女友試衣服。
等價交換原則是商品交換的基本原則，以保證各物質部門的生產耗費從商品的出售價格中得到補償，並獲得平均利潤，從而令社會生產得以順利進行。