絕代商驕｜黃子華經典劇深夜重播 劇中5大經濟學理論你識邊個？

最近有電視台深夜重播黃子華經典劇《絕代商驕》，劇內除有子華神及佘詩曼兩人感情線發展外，亦有滲入多個經濟學理論，《AM730》今次為各位整理劇中5大經濟學理論，重溫劇集之餘，同時學習經濟學及商業知識。

鯰魚效應（Catfish Effect）

劇情中，佘詩曼飾演的林淼淼與前男友合作開公司，惟員工士氣低沈，甚至有人「穿櫃桶底」偷錢，及後黃子華飾演的麥提爽，則不斷地做出超越常理的事刺激員工，更提到偷錢元兇。這招就稱為「鯰魚效應」。

黃子華解釋，以前挪威人捉沙丁魚，運到岸上已經全部死光，但新鮮的沙丁魚一定會比死魚暢銷，於是他們將一條鯰魚放在沙丁魚中，由於鯰魚和沙丁魚屬於貓和老鼠的關係，沙丁魚見到鯰魚便會打醒精神避免被吞，故沙丁魚會不斷游泳維持生命。

「鯰魚效應」即是指以一種手段、措施，刺激其他企業活躍，投入到市場中積極參與競爭，從而唤醒市場中的同行的企業，實質為一種「負激勵」，亦能用於公司內激活、唤醒員工的一種方法。