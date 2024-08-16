絕味涉資訊揭露違法被中證監立案調查　去年擬於香港上市

在香港設有分店的內地滷味品牌「絕味食品」（絕味）於上交所披露，公司因涉嫌資訊揭露違法違規，在6月7日被中證監立案調查。不過，絕味食品仍未回應有關具體違法違規所涉的問題。至於絕味在2023年亦曾計劃在香港上市，惟其後暫緩有關工作。 截至8月15日收市，絕味食品報收14.69元（人民幣，下同），跌0.07%，總市值91.07億元，較3年前挫逾七成。

絕味：各項生產經營活動正常進行 絕味公告指，目前公司各項生產經營活動正常進行。在立案調查期間，公司將積極配合中國證監會的調查工作，並嚴格遵守相關法律法規的規定和監管要求，及時履行資訊揭露義務。

內媒報道，絕味食品就曾因資訊揭露違法違規被發出警示函。 2023年8月，上交所發布《關於絕味食品股份有限公司及相關責任人予以監管警示的決定》。據該函指出，根據證監會湖南監管局出具的《關於絕味食品、戴文軍、彭剛毅、彭才剛、王志華、王震國採取出具警示函措施的決定》（〔2023〕19號）查明的事實，絕味食品在資訊揭露、規範運作方面，相關責任人在職責履行方面有以下違規行為，包括未揭露關聯方共同投資；未依規定揭露關聯方及關聯交易；門市營業款、加盟費、管理費管理不規範。

絕味去年擬於香港上市 絕味於2017年3月於上交所掛牌，與港股周黑鴨（1458）、A股的煌上煌（上：002695）一起並稱為「滷味三巨頭」，絕味食品為三家中上市最晚的，但營收體量卻排在三家榜首。 2023年，絕味全年盈利​​達72.61億元，按年增長9.64%；淨利潤為3.44億元，按年增46.63%。而該公司2024年首季業績顯示，絕味營收下降7.04%，淨利潤上升20.02%。 2023年3月，絕味正與相關中介機構就港股上市的相關工作進行商討，具體細節暫未確定。當時據有關人士透露，絕味啟動港股上市的決定，主要是為加快推進全球化戰略，增強公司在休閒滷製品行業的綜合競爭力。