經濟學人智庫：香港營商風險增 政治穩定及社會安全不及新加坡

經濟學人智庫（EIU）最新發表白皮書指出，將亞洲地區於2022年的商業營運風險與2018年作比較，發現香港的商業營運風險在亞太區排名第四（排名愈高、風險愈低），風險較2018年有所增加，更形容香港的光輝正變得暗淡。由於體制及人口結構轉變，香港對跨國企業的吸引力有所下降，在政治穩定性及本土安全方面均落後於新加坡。新加坡在商業營運風險方面居於榜首，是亞太地區中營運風險最低的市場。澳洲及紐西蘭分別排第二及第三位。

香港風險評分明顯較2018年時上升，報告認為，顯示商業營運風險有所增加。報告提到，香港對跨國公司的吸引力下降，與2019至2021年間的政治動盪，以及新冠疫情期間的旅遊限制等不確定性有關，令企業較難招聘海外僱員來港，海外人才亦不願到港工作，再加上本地人移居海外增加，均削弱香港勞動力的技能水平。

人才流失、旅遊限制及體系的不確定均損害香港的營商吸引力，而且在安全、法律及監管體系及政府效能等大多數分項中，香港2022年的評分亦錄得倒退，評分最差的是政治穩定性及勞動市場。

報告認為港仍具作為國際貿易及金融中心優良條件

報告表示，香港在政治穩定性及本土安全方面均落後於新加坡，最為關鍵的是香港在法律和監管體系的不確定性、外貿前景及基礎設施升級不足，這是國際企業所關注。不過，報告認為，香港仍然具備作為國際貿易及金融中心的優良條件，包括超低稅率、適用於商業案件的普通法制度、金融監管體系及較寬闊的融資渠道等，而香港作為內地與世界的貿易和融資中心上，仍擔當獨特角色。