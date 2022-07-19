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財經
2022-07-19 20:51:49

經濟展望｜東亞：港P全年料上調1.25厘

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經濟展望｜東亞：港P全年料上調1.25厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄料，本港在第三季亦將進入加息周期。

美國已進入加息周期，東亞銀行(023)首席經濟師蔡永雄指，相信美國今輪加息周期的步伐將較以往三個周期為快，7月及9月聯儲局議息將分別至少加息0.75厘及0.5厘，11月及12月則分別再加0.25厘，至年底時，聯邦基金利率將預計至少升至3.25厘至3.5厘。

至於香港亦快將步入加息周期，預期在開始跟隨美國加息後，將會大致緊貼美國加息步伐。蔡永雄料本港在第三季亦將進入加息周期，最優惠利率(P)或於本至9月上調，在9月、11月及12月都可能跟隨美國加息，全年加息1.25厘或以上，雖然市民供樓負擔會提高，但對經濟的影響不會太大。

面對新冠肺炎疫情、地緣政治，貨幣政策走向等不明朗因素，該行預計今年香港私人住宅樓價將大致維持窄幅上落，下行壓力溫和，錄得顯著調整的機會不高。

投資市場方面，該行首席投資策略師李振豪指，雖然預期全球經濟增長步伐不一，但股票市場仍可望向好。美股方面，在過去十次中期大選年，標普500指數平均表現呈現U型，預期第三季可見底反彈，第四季表現將持續向好。內地股市的表現亦將得益於政府明確的刺激經濟措施。

恒指於20600點有支持

港股方面，李振豪認為，當香港與國際通關，旅遊相關如消費、飲食、航空業等板塊將會低位反彈，恒生指數於20,600點有支持，第三季在20,60022,500點上落。

經濟展望｜東亞：港P全年料上調1.25厘

東亞首席投資策略師李振豪(左)料恒生指數於20,600點有支持。

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