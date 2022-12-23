經濟數據理想添加息憂慮 道指最多挫逾800點

美國第三季經濟增長強勁，加上首次申領失業救濟人數低預期，反映就業市場仍然穩健，加劇市場對美國持續加息憂慮，美股周四顯著回落，道瓊斯工業平均指數一度下挫超過800點，收市跌幅收至348點或1.1%，收報33,027點；納斯達克指數跌幅超過2.2%或233點，收報10,476點。

特斯拉（Tesla）罕有地提供買車優惠以催谷年底前付運量，股價急瀉8.88%，一度下挫11.13%，其他科技股亦有沽壓，Meta及亞馬遜跌幅分別為2.2%和3.43%。

美國記憶體生產商美光科技（Micron）上季收入遜預期，並宣布大幅裁減一成人手，股價挫3.4%。英特爾（Intel）下降3.2%、AMD回落5.6%，輝達（NVIDIA）跌7.0%、應用材料（Applied Materials）跌7.8%。

美國第三季國內生產總值最終值向上修訂為增長3.2%，早前公布數字為上升2.9%，當中個人消費增加2.3%，主要由服務開支帶動，商業投資亦向上修訂，顯示美國經濟強韌，但同時意味聯儲局未到時候放鬆政策。

美國勞工部公布，截至12月17日止一周的首次申領失業救濟人數增加2,000人至21.6萬人，低過市場預期的22.2萬人。截至12月10日止一周的持續申領失業救濟人數減少6,000人至167.2萬人，少過預期的167.5萬人。