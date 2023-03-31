經濟數據｜中國3月官方製造業PMI回落至51.9%仍勝預期　分析：行業運行穩中向好

國家統計局公布今年3月製造業採購經理指數（PMI），數據由上月的52.6，回落至51.9，仍較預期的51.6好，且連續3個月高於50；非製造業商務活動指數從上月的56.3上升1.9個百分點至58.2，亦較預期的55要好。
製造業生產市場需求回升
隨著國內經濟循環加快恢復，生產指數和新訂單指數分別為54.6%和53.6% ；非金屬礦物製品、通用設備、專用設備、汽車等行業兩個指數均升至57.0%；至於採購量指數為53.5% ；大型企業PMI為53.6% ；中、小型企業PMI分別為50.3%和50.4% 。
而裝備製造業、高技術製造業、高耗能行業和消費品行業PMI分別為53.0% 、51.2% 、51.1%和51.9% ；生產經營活動預期指數為55.5% ；食品及酒飲料精製茶、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業位於60.0%。
非製造業商務活動指數繼續回升
隨著各地促消費等政策措施顯效發力，內地服務業恢復發展動力有所增強，商務活動指數為56.9% ，高於上月和上年同期1.3和10.2個百分點；零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數高於60.0% ；新訂單指數為58.5% ，高於上月3.8個百分點，；業務活動預期指數為63.2% ，連續三個月高於63.0% 。
建築業同樣加速擴張，商務活動指數為65.6% ，高於上月5.4個百分點；從業人員指數為51.3% ，連續三個月保持在擴張區間；業務活動預期指數為63.7% ，連續4個月位於高位景氣區間。
分析：行業運行穩中向好
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期居民消費和商旅出行意願增強，相關行業市場活躍度較快回升；而隨著疫情防控較快平穩轉段，國內經濟延續恢復發展態勢，但企業發展過程中仍面臨市場需求不足、資金緊張和運營成本高等突出問題，經濟回升基礎有待進一步鞏固。